Le migliori serie crime da scoprire su Disney+

Mistero, suspance, intrighi. Il piccolo schermo evolve, ma il fascino delle serie crime continua tanto da riuscire a tenere incollati milioni di spettatori a fronte di un’offerta sempre più ampia. Perché, che siate impavidi oppure no, è impossibile resistere di fronte a un mistero… magari cercando di scoprire che cosa è successo.

Il crime: un genere classico ma sempre al passo coi tempi

La tv e le serie crime non saranno nate insieme, ma fin da subito si è intuito che la serializzazione di racconti “gialli” – come venivano chiamati in Italia, sul piccolo schermo poteva rappresentare una grande rivoluzione. Non a caso uno dei primi a intuire che gli spettatori del piccolo schermo si sarebbero innamorati di serie crime fu niente meno che il maestro della suspance Alfred Hitchcock con la sua serie inaugurata nel 1955.

Oggi tante cose sono cambiate nel mondo delle serie crime rispetto ad allora. Oggi questo genere molto spesso si fonde con il thriller, il legal drama oppure punta a ricostruire vicende realmente accadute cercando di rinnovarsi e di risultare innovativo, pur facendo riferimento ai capisaldi del genere: un omicidio, un indagine, un protagonista incorruttibile, un cattivo “a sorpresa”.

Nel 2023, con ormai 60 anni di televisione alle spalle, è sicuramente complesso risultare innovativi soprattutto con un genere come il crime che si basa molto su schemi imprescindibili. Quello che molto spesso fa la differenza è ovviamente la storia ma anche come questa viene raccontata. Dettagli fondamentali, soprattutto per questo genere, perché se si riesce a depistare il pubblico è anche possibile regalargli un’esperienza indimenticabile.

Le serie crime da vedere, recuperare sono tante. Nello specifico ci concentriamo su alcune che potete recuperare su Disney+, da quelle più nuove fino a cult di qualche anno fa.

Serie crime da vedere su Disney+