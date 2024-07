Disney: tutti i film in arrivo nel 2024 e nel 2025

A Riccione, precisamente alla tredicesima edizione di Ciné, Disney ha annunciato tutti i suoi prossimi film in arrivo al cinema nel 2024 e nel 2025. Ecco tutte le novità: da Deadpool & Wolverine a Alien per arrivare fino a Mufasa.

Il listino dei film Disney

La Disney èer il 2024 non promette grandissime uscite. Forse è la major che più di tutte ha risentito dello sciopero di attori e sceneggiatori, soprattutto in casa Marvel Studios. Ecco quindi i film in arrivo nel 2024 sul grande schermo.

I Marvel Studios presentano il loro errore più significativo fino ad oggi: Deadpool e Wolverine . Un Wade Wilson svogliato fatica nella vita civile. I suoi giorni da mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono alle spalle. Quando il suo pianeta natale si trova ad affrontare una minaccia esistenziale, Wade deve, con riluttanza, vestirsi di nuovo con un ancora più riluttante… riluttante? Più riluttante? Deve convincere un riluttante Wolverine a… Vaff*****o. Le sinossi sono così dannatamente stupide Alien: Romulus – 14 agosto: riporta alle origini il franchise di grande successo Alien: rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo.

Il film è interpretato da Cailee Spaeny (Civil War), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu. Il film è diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett.

Il film riunisce Vaiana e Maui, dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato. Mufasa: Il Re Leone – 19 Dicembre: Il film racconta, attraverso Rafiki, la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che offrono il loro caratteristico spettacolo. Raccontata attraverso flashback, la storia presenta Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L’incontro casuale dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale.

Unendo tecniche cinematografiche live-action con immagini fotorealistiche generate al computer, Mufasa: Il Re Leone è diretto da Barry Jenkins e prodotto da Adele Romanski & Mark Ceryak, mentre Peter Tobyansen è il produttore esecutivo. Il pluripremiato compositore Lin-Manuel Miranda firma le canzoni del film.

Nel 2025 la musica cambia e tantissimi saranno i film in arrivo in sala firmati Disney:

A Real Pain – 23 gennaio 2025: A Real Pain, il film Searchlight Pictures premiato al Sundance Film Festival con il candidato all’Academy Award® Jesse Eisenberg e il vincitore dell’Emmy® e del Golden Globe® Kieran Culkin, arriverà a gennaio 2025 nelle sale italiane.

Il film segue David (Eisenberg) e Benji (Culkin), due cugini non in sintonia tra loro, che si ritrovano per un tour in Polonia in onore della loro amata nonna. L’avventura prende una svolta quando le vecchie tensioni della strana coppia riemergono sullo sfondo della loro storia familiare.

E anche: i film Marvel Studios Captain America: Brave New World, Thunderbolts, The Fantastic Four e Blade; oltre a Snow White, il film 20th Century Studios The Amateur, TRON: Ares, il secondo capitolo di Zootropolis, il lungometraggio Disney e Pixar Elio, e il terzo capitolo di Avatar.

