Oscar 2022: ecco tutti i vincitori di quest’anno

Si sono appena conclusi gli Oscar 2022. Un’edizione sempre sorprese particolari (fatta eccezione per l’episodio di Will Smith!) che, tuttavia, ha visto trionfare film molto diversi tra loro.

Come ormai accade da qualche anno non c’è stato un film “piglia tutto” dal momento che i cosiddetti premi tecnici e principali sono stati assegnati a titoli diversi. Da una parte Dune ha fatto incetta di statuette sul fronte tecnico appunto, affiancato anche da Gli occhi di Tammy Faye e Crudelia, rispettivamente per trucco e costumi.

Dall’altra i premi principali se li sono divisi Belfast e Coda. Poco ma buono per Il potere del cane, Gli Occhi di Tammy Faye e King Richard che portano a casa Miglior Regia, Miglior Attrice e Miglior Attore, mentre invece l’Italia torna senza nulla perché l’Oscar va al favorito giapponese Drive My Car.

Sul fronte dell’animazione vince Encanto, mentre Billie Eilish e Finneas vincono l’Oscar come Miglior Canzone con No Time to Die.

Ecco tutte le nomination agli Oscar 2022:

Miglior film

Coda

Miglior regista

Jane Campion – Il potere del cane

Miglior attore

Will Smith – King Richard

Miglior attrice

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye

Miglior attore non protagonista

Troy Kotsur – Coda

Miglior attrice non protagonista

Ariana De Bose – West Side Story

Miglior sceneggiatura originale

Belfast

Miglior sceneggiatura non originale

Coda

Miglior lungometraggio d’animazione

Encanto

Miglior film internazionale

Drive My Car

Miglior documentario

Summer of Soul

Miglior corto documentario

The Queen of Basketball

Miglior corto

The Long Goodbye

Miglior corto d’animazione

The Windshield Wiper

Miglior colonna sonora

Dune

Miglior canzone

No Time to Die – No Time to Die

Miglior sonoro

Dune

Miglior scenografia

Dune

Miglior fotografia

Dune

Miglior trucco e acconciatura

Gli occhi di Tammy Faye

Migliori costumi



Crudelia

Miglior montaggio

Dune

Migliori effetti visivi

Dune