Oscar 2022: Jessica Chastain vince Miglior Attrice per Gli occhi di Tammy Faye

Finalmente Jessica Chastain ha vinto l’Oscar che da tanto tempo si meritava. L’attrice si è portata casa il premio come Miglior Attrice per Gli occhi di Tammy Faye e lo ha accettato con un discorso molto commovente toccando tematiche come l’odio, il suicidio, l’isolamento e il bisogno d’amore.

Ecco l’annuncio della vittoria di Jessica Chastain agli Oscar 2022:

This woman deserves it all. Every bit of it. What a time she is having. Proud fan. #JessicaChastain #AcademyAward #Oscars pic.twitter.com/td8IcpwMDF — Tony Stank (@cineping) March 28, 2022

Il film:

Il film Searchlight Pictures diretto da Michael Showalter Gli Occhi di Tammy Faye è arrivato il 3 febbraio nelle sale italiane. Il film è interpretato da Jessica Chastain, insieme a Andrew Garfield, Cherry Jones, Gabriel Olds, Fredric Lehne, Mark Wystrach, Sam Jaeger, Chandler Head e Vincent D’Onofrio.

Gli Occhi di Tammy Faye ha aperto, lo scorso 14 ottobre 2021, la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma alla presenza di Jessica Chastain, Vincent D’Onofrio e della produttrice Kelly Carmichael.

Sinossi:

Gli Occhi di Tammy Faye racconta la straordinaria storia dell’ascesa, della caduta e della redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker (Jessica Chastian). Fra gli anni Settanta e Ottanta, Tammy Faye e suo marito Jim Bakker, entrambi di umili origini, riuscirono a creare il più grande network televisivo religioso al mondo e un parco a tema.

Celebre per il suo messaggio di amore, accettazione e prosperità, Tammy Faye divenne una leggenda per le sue ciglia, per il suo particolare modo di cantare e per il suo desiderio di raggiungere persone di tutte le estrazioni sociali. Tuttavia, non passò molto tempo prima che irregolarità finanziarie, rivalità e scandali demolirono l’impero che i due avevano così accuratamente costruito.