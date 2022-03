Oscar 2022: l’Academy si dissocia dal gesto di Will Smith ma basterà?

Un’edizione non particolarmente memorabile quella degli Oscar 2022 che, tuttavia, resterà alla storia per il gesto improvviso e scomposto di Will Smith. L’attore, poi vincitore del premio per la sua performance in Una famiglia vincente – King Richard, è salito sul palco per dare un ceffone a Chris Rock, dopo che il comico aveva fatto una battuta sulla moglie dell’attore, Jada Pinkett Smith.

“Jada, ti voglio bene, non vedo l’ora di vederti in Soldato Jane 2!”. Una battuta sicuramente infelice, dal momento che l’attrice aveva già parlato pubblicamente di soffrire di alopecia, ma più infelice ancora è stata la reazione di Smith che, dopo aver inizialmente riso, si è alzato e ha schiaffeggiato il collega. Non è chiaro se la moglie, che alle parole di Chris Rock aveva visibilmente portato gli occhi al cielo, gli abbia detto qualcosa.

Se durante i primi secondi tutti abbiamo pensato che potesse trattarsi di uno strano sketch, è bastato poco per capire che Will Smith faceva sul serio. “Togliti il nome di mia moglie dalla tua fottuta bocca!”, ha detto l’attore.

Mentre sul parco i presentatori successivi hanno provato a risollevare un’atmosfera ormai rovinata, pare che durante le pause pubblicitarie molte persone siano andate a parlare con Will Smith: dai produttori della cerimonia, alla sua publicist (probabilmente terrorizzata per il successivo discorso di ringraziamento), fino a Nicole Kidman e Denzel Washington le cui parole profetiche sono state successivamente citate nel discorso d’accettazione dello stesso Will Smith.

Sì perché, come tutti già sapevano, Will Smith poi l’Oscar l’ha vinto davvero. Salito sul palco è scoppiato in lacrime e ha improvvisato un discorso che non ha fatto che mettere ancora più in luce le contraddizioni della sua persona: da sempre affabile e gentile, dall’altra improvvisamente iracondo e violento.

“Sono un ambasciatore dell’amore e faccio di tutto per difendere la mia famiglia”, ha detto l’attore che si è lasciato andare in un lungo monologo facendo anche dei parallelismi tra la sua persona e il personaggio che ha interpretato: il non meno controverso King Richard, padre delle sorelle Williams. Noto per aver regalato al mondo due campionesse, ma altrettanto famoso per la sua durezza.

Ieri sera abbiamo visto un lato di Will Smith che non avremmo voluto mai vedere, ma sopratutto abbiamo assistito a tanta ipocrisia da parte di un’istituzione, quella dell’Academy, che si è trovata totalmente impreparata a gestire un’imprevisto del genere.

È vero, stamattina è uscito un comunicato in cui l’Academy si dissocia completamente dal gesto di violenza dell’attore e Will Smith non è apparso nelle foto ufficiali insieme agli altri colleghi. Ma dopo tante parole sulla necessità di mettere da parte la violenza con una guerra in corso pare che sia un qualcosa di dovuto più che di voluto.

E questo non fa altro che dimostrare ancora una volta l’inefficacia di un’istituzione custode di una memoria meravigliosa ma che, pur volendo dimostrarsi aperta, si chiude in se stessa e nei perbenismi di facciata.

The Academy does not condone violence of any form. Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Per quanto riguarda Chris Rock pare che non abbia ancora sporto denuncia.