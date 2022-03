Billie Eilish e Finneas vincono agli Oscar 2022 per No Time To Die

Billie Eilish e Finneas hanno vinto il loro primo Oscar! I due cantanti si sono portati a casa una statuetta agli Oscar 2022 per note di No Time To Die. La canzone, che hanno anche cantato dal vivo, è colonna sonora del film omonimo di James Bond ed era nominata come Miglior Canzone.

Billie è l’artista più giovane della storia ad aver scritto e registrato il brano portante della colonna sonora di un film della saga di James Bond; il brano è stato scritto insieme al fratello e produttore, a Hans Zimmer (che ha curato gli arrangiamenti orchestrali) e a Johnny Marr (leggendario chitarrista degli Smiths).

Parlando di No Time To Die Billie Eilish aveva raccontato: “è pazzesco essere parte di questo progetto. È un grandissimo onore firmare il brano portante del film che è parte di una serie così leggendaria. James Bond è la saga più incredibile che esista. Sono ancora scioccata”. Finneas aveva aggiunto: “Scrivere la colonna sonora di un film di James Bond è qualcosa che abbiamo sempre sognato di fare per tutta la vita. Non esiste un abbinamento più iconico di musica e cinema di artisti del calibro di Goldfinger e Live and Let Die. CI sentiamo così fortunati a recitare un piccolo ruolo in un franchise così leggendario, lunga vita a 007”.