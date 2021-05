Tra tutti i personaggi Disney, quando si parla di trucco ed acconciatura, la più iconica è sicuramente Crudelia De Mon. Capelli bicolor, smokey eyes nerissimo ed ovviamente un intenso rossetto rosso. Questi segni distintivi sono stati la base di partenza su cui la responsabile di hair e make-up del film Crudelia, Nadia Stacey, ha basato la sua ricerca per riportare nel grande schermo la cattiva Disney.

Leggi QUI la nostra recensione del film!

Emma Stone, infatti, è stata scelta per raccontare la origin story della leggendaria Cruella de Vil (Crudelia De Mon) nella pellicola che possiamo vedere dal 26 Maggio al cinema e dal 28 anche su Disney+ con Accesso VIP. Ho avuto la possibilità di scambiare due chiacchiere con Nadia Stacey, vincitrice di un Bafta Award per il suo lavoro in La Favorita, che mi ha raccontato come ha costruito il look della giovane Crudelia a partire dal personaggio del cartone animato e della versione live-action di Glenn Close.

Scopri QUI la collezione make-up di Mac Cosmetics ispirata al film!

Abbiamo anche parlato della differenza tra le due protagoniste del film, interpretate dalla Stone e da Emma Thompson (La Baronessa), e, soprattutto, di come poter portare un pizzico di Crudelia De Mon nel proprio make-up di tutti i giorni.

Guarda la nostra intervista con Nadia Stacey sul look di Crudelia:

Crudelia - Nadia Stacey parla del look di Emma Stone nel film Disney

Watch this video on YouTube

Il film:

Emma Stone (La La Land) è la protagonista del nuovo film Disney live action Crudelia, che racconta gli esordi ribelli di una delle antagoniste più celebri, e alla moda, del mondo del cinema: la leggendaria Cruella de Vil (Crudelia De Mon).

Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra.

Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l’attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata, interpretata da Thompson (Casa Howard, Ragione e sentimento). Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella.