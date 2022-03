Will Smith si scusa per l’aggressione agli Oscar 2022: Le sue parole

A 24 ore dallo schiaffo a Chris Rock agli Oscar 2022, Will Smith si è scusato. L’attore ha pubblicato una lettera sul suo profilo Instagram nella quale ha espresso il suo rammarico per il comportamento che ha avuto, si è scusato con tutti e per la prima volta anche con il diretto interessato ed ha condannato la violenza in tutte le sue forme. “Sono un lavoro in corso” ha concluso.

Nella lettera ha ribadito di aver perso il controllo a causa di una battuta di cattivo gusto indirizzata alla condizione di salute della moglie Jada Pinkett Smith, ma che si pente profondamente di aver risposto in modo emotivo e sconsiderato. Durante gli Oscar, infatti, Chris Rock ha fatto una pessima battuta sul fatto che l’attrice fosse pelata: “Non vedo l’ora di vedere Soldato Jane 2“; il problema è che Jada ha parlato spesso di soffrire di Alopecia, malattia che le ha fatto perdere i capelli.

Ecco le parole di scuse di Will Smith:

Cos’è successo agli Oscar 2022:

Come sicuramente saprete, Will Smith ha aggredito fisicamente Chris Rock dopo una battuta infelice ed offensiva indirizzata a sua moglie. Se durante i primi secondi tutti abbiamo pensato che potesse trattarsi di uno strano sketch, è bastato poco per capire che Will Smith faceva sul serio. “Togliti il nome di mia moglie dalla tua fottuta bocca!”, ha detto l’attore.

Mentre sul parco i presentatori successivi hanno provato a risollevare un’atmosfera ormai rovinata, pare che durante le pause pubblicitarie molte persone siano andate a parlare con Will Smith: dai produttori della cerimonia, alla sua publicist, fino a Nicole Kidman e Denzel Washington le cui parole profetiche sono state successivamente citate nel discorso d’accettazione dello stesso Will Smith.

Dopo aver aggredito il comico sul palco, però Will Smith ha vinto un Oscar come Miglio attore per King Richard, premio che ha ritirato in lacrime. “Sono un ambasciatore dell’amore e faccio di tutto per difendere la mia famiglia“, ha detto l’attore che si è lasciato andare in un lungo monologo facendo anche dei parallelismi tra la sua persona e il personaggio che ha interpretato: il non meno controverso King Richard, padre delle sorelle Williams. Noto per aver regalato al mondo due campionesse, ma altrettanto famoso per la sua durezza.

Agli Oscar 2022 abbiamo visto un lato di Will Smith che non avremmo voluto mai vedere, ma sopratutto abbiamo assistito a tanta ipocrisia da parte di un’istituzione, quella dell’Academy, che si è trovata totalmente impreparata a gestire un’imprevisto del genere.

È vero, ieri è uscito un comunicato in cui l’Academy si dissocia completamente dal gesto di violenza dell’attore e Will Smith non è apparso nelle foto ufficiali insieme agli altri colleghi. Ma dopo tante parole sulla necessità di mettere da parte la violenza con una guerra in corso pare che sia un qualcosa di dovuto più che di voluto.