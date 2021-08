Dune: Denis Villeneuve svela che la protagonista del sequel sarà Zendaya

Sebbene Dune non sia ancora uscito nei cinema, il regista, Denis Villeneuve, sembra avere le idee molto chiare su come dovrà essere il sequel. Ansioso di tornare dietro la macchina da presa e in attesa della presentazione internazionale del film al Festival di Venezia, il regista ha parlato di Dune Parte 2 in una lunga intervista con il Venerdì di Repubblica. Per chi non se lo ricordasse, il film che sta per uscire è tratto infatti dalla prima metà del primo romanzo di Frank Herbert.

Stando alle parole di Denis Villeneuve protagonista indiscussa del sequel sarà Chani, “tigre del segreto”, aka Zendaya. La coraggiosa combattente Fremen, nonché interesse amoroso del protagonista Paul Atreides, svolgerà un ruolo fondamentale nella seconda parte della storia. Motivo per cui Villeneuve non vede l’ora di mettersi al lavoro con Zendaya.

Queste le parole del regista:

Non vedo l’ora di girare la seconda parte di Dune, sapendo che nel prossimo capitolo sarà Zendaya la protagonista della storia.

Il regista ha anche detto di aver incontrato moltissime attrici per il ruolo di Chani e di aver provinato Zendaya solo a seguito di un’esplicita richiesta di quest’ultima. Successivamente egli stesso si è reso conto di quanto fosse brava e tagliata per il ruolo, come se fosse stato scritto per lei sin dall’inizio.

Villeneuve ha anche parlato che per lui portare sullo schermo Dune significava anche trasporre qualcosa che fosse credibile e, non necessariamente, esotico ed elaborato. Qualcosa con cui forse non saranno d’accordo i puristi della saga che in effetti hanno già notato uno stile molto semplice, almeno alle immagini del trailer. Non ci resta che aspettare per scoprire come sarà il Dune di Villeneuve.

Il film sarà presentato in anteprima internazionale al prossimo Festival di Venezia il 3 settembre, per poi arrivare nelle sale cinematografiche il 16 ottobre.