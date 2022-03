Oscar 2022: Troy Kotsur Miglior Attore non Protagonista

Uno dei momenti più emozionanti agli Oscar 2022 ce l’ha regalato Troy Kotsur che si è aggiudicato l’Oscar come Miglior Attore non Protagonista per I segni del cuore (Coda). L’attore, che è il secondo interprete sordomuto ad aggiudicarsi l’Oscar dopo Marlee Matlin (che, ironia della sorte, in I segni del cuore interpreta sua moglie).

“This is our moment!” – @TroyKotsur, winner of Best Actor in a Supporting Role pic.twitter.com/aLkiHsCuGk — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Il premio è stato consegnato da una dolcissima Youn Yuh-Jung, vincitrice dello scorso anno, che ha gentilmente tenuto tra le sue mani il premio così che l’attore potesse comunicare attraverso il linguaggio dei segni ringraziando l’Academy per aver riconosciuto il suo lavoro ma sopratutto il pubblico per aver apprezzato così tanto il film.

Dopo una menzione speciale a Spielberg, l’attore è stato salutato da un applauso speciale nella lingua dei segni: un’alzata delle mani. Lo stesso gesto che si può vedere anche alla fine de I segni del cuore, quando la famiglia della protagonista applaude la propria figlia a seguito di un’esibizione canora che, tuttavia, non può sentire.

I segni del cuore, remake americano del francese La famiglia Belier, è la storia di una ragazza adolescente unica udente in una famiglia di sordomuti. Appassionata di musica e particolarmente dotata nel canto, Ruby è divisa tra il voler seguire la propria strada e il dover restare a fianco della propria famiglia che sembra non riuscire a comprendere le sue necessità.

Il film insegna che, talvolta, la comunicazione passa attraverso un linguaggio diverso da quello verbale. Un linguaggio diverso ma non meno efficace o emozionante.

I segni del cuore è disponibile in streaming su NOWTV e su Sky per tutti gli abbonati.