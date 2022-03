Oscar 2022: Encanto vince come Miglior Film d’Animazione

Encanto è il Miglior Film d’Animazione agli Oscar 2022. Una vittoria che, se da una parte potevamo aspettarci, non era comunque scontata. Il film, 60° Classico Disney, era in lizza agli Oscar 2022 con altri due lungometraggi sempre della major del Topo (Raya e l’ultimo drago e Luca), oltre al super invocativo I Mitchell contro le macchine (per cui ci dispiace sinceramente) e Flee.

Registi e produttori hanno accettato il premio ricordando che il successo di Encanto deriva dalla sua capacità di mettere insieme caratteri diversi. Tutti infatti, a prescindere dal loro background culturale e dalla loro storia, si sono riconosciuti nel film.

Non sono mancati ovviamente i ringraziamenti per la Colombia, il paese che ha ispirato Encanto e le sue atmosfere, e per Lin Manuel-Miranda che, con le sue musiche, è riuscito a dare vita al cuore pulsante.

A proposito del film

Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Il film è diretto da Jared Bush e Byron Howard, co-diretto da Charise Castro Smith, e include le canzoni originali del vincitore dell’Emmy, del GRAMMY e del Tony Award Lin-Manuel Miranda.