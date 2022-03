Oscar 2022: Will Smith in lacrime vince come Miglior Attore

Dopo l’inaspettato episodio che l’ha visto protagonista agli Oscar 2022, Will Smith ha vinto come Miglior Attore Protagonista per Una famiglia vincente – King Richard.

L’attore ha improvvisato il suo discorso scoppiando in lacrime facendo vedere la sua fragilità di fronte al mondo e chiedendo scusa al mondo a modo suo.

The Oscar for Best Actor in a Leading Role goes to… #Oscars pic.twitter.com/yEH5RLzxh2 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

“Io sono un difensore accanito della famiglia e in questo momento io mi sento sopraffatto da quello che Dio mi chiede di fare, da quello che mi chiede di fare in questa terra.” Queste le parole dell’attore che ha proseguito dicendo “Io sono chiamato a proteggere la mia gente e noi siamo abituati a sorridere di fronte a chi abusa di noi, ma a volte bisogna prendere una posizione di fronte a questo”.

L’attore ha anche fatto riferimento al collega Denzel Washington che, presumibilmente, l’ha consolato durante la pubblicità a prova che forse c’è qualcosa di molto grande che noi non sappiamo. Anche se ciò non giustifica il fatto che Will Smith ha usato le mani su un’altra persona.

“Denzel ha detto che il momento più difficile è quello in cui il diavolo viene a tirarti la manica. Ma io voglio essere un veicolo dell’amore”, ha detto l’attore che ha proseguito dicendo “Voglio chiedere scusa all’Academy e ai miei colleghi non sto piangendo perché ho vinto ma perché vedo che è possibile proiettare luce sugli altri”.

Un discorso inaspettato quello di Will Smith e che sicuramente resterà, visto anche il paragone dell’attore tra arte e vita. Un Will Smith inedito e sicuramente fragile che ha mostrato tutte le sue ombre ma anche la sua luce.