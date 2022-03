Oscar 2022: Will Smith picchia Chris Rock

Attimi di tensione agli Oscar 2022 quando improvvisamente Will Smith si è alzato e con uno scatto è andato sul palco per colpire Chris Rock. Uno sketch? In realtà era tutto vero, nulla di preparato.

Mentre il comico stava annunciando le candidature al Miglior Documentario facendo battute riferite agli attori nominati presenti tra il pubblico, tra cui anche Will Smith e sua moglie Jada Pinkett Smith, l’attore di King Richard si è risentito ed è corso a picchiare il collega. L’attore è poi passato alle minacce verbali intimando Rock a smetterla di nominare la moglie.

Un momento che ha colto più che alla sprovvista l’intero pubblico e che tutti hanno successivamente evitato di commentare. Persino lo stesso Chris Rock ha preferito passare oltre.

Qui sotto il video integrale dello scomodo momento

Here’s the moment Chris Rock made a “G.I. Jane 2” joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, “Leave my wife’s name out of your f–king mouth.” #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL — Variety (@Variety) March 28, 2022

Ma che cosa è successo?

Chris Rock ha fatto una battuta in riferimento all’acconciatura di Jada, che si è presentata alla cerimonia completamente rasata: “Jada, ti voglio bene, Soldato Jane 2 non vedo l’ora di vederlo!” In riferimento al film in cui Demi Moore si rasa completamente i capelli.

Non è la prima volta che ci sono dei dissapori tra Will Smith e Chris Rock. Già nel 2016, anno della protesta Oscars So White, il comico aveva criticato i fautori del movimento – tra cui Smith e la moglie, puntando il dito contro il fatto che l’attore si lamentava di non essere stato nominato agli Oscar pur avendo guadagnato 20 milioni di dollari.

Un Will Smith mai visto che ha lasciato di stucco praticamente tutti. Non sappiamo come mai Jada abbia i capelli rasati, se dovesse trattarsi di un problema di salute ciò potrebbe trovare una spiegazione al comportamento dell’attore anche se non una giustificazione.