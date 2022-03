Oscar 2022: Coda vince il premio come Miglior Film

Coda è il Miglior Film agli Oscar 2022. Il film, che negli ultimi giorni era salito in testa ai favoriti, è riuscito a vincere contro avversari considerati temibili è stato premiato per la sua semplicità e per aver portato sullo schermo una storia che parla di inclusione e d’amore.

The Oscar for Best Picture goes to… #Oscars pic.twitter.com/bfonM5qClM — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Diretto dalla regista Sian Heder, film si focalizza su un altro modo di comunicare: quello che contraddistingue una famiglia in cui si parla con il linguaggio dei segni.

Coda è il remake americano del francese La famiglia Beliér e racconta la storia di una famiglia sordomuta. Tutti comunicano con il linguaggio dei segni tranne Ruby, adolescente, che ama la musica ed è dotatissima nel canto. Qualcosa che per ovvi motivi non può essere compreso dalla sua famiglia, almeno non in modo convenzionale.

Oltre alla statuetta come Miglior Film Coda si porta a casa altri due premi importanti. Quello come Miglior Sceneggiatura non Originale e come Miglior Attore non Protagonista. Coda ci ha regalato alcuni dei momenti più emozionanti di questa edizione, tra cui ovviamente la standing ovattino del pubblico che “applaude” alzando e ruotando le mani come si usa fare nel linguaggio dei segni. Tanto per sottolineare che superare le barriere significa anche aprirsi all’altro per riuscire ad abbattere le barriere dell’incomunicabilità.

Insomma un’Academy che, anche a seguito del discorso di Will Smith, sceglie le emozioni (come è giusto che sia) ma anche quello che è più giusto. Il premio a Coda è simbolico per tante ragioni, ma non è sicuramente un premio all’originalità.

Coda (in italiano I segni del cuore) è già da ora disponibile su Sky e in streaming su NOWTV per tutti gli abbonati.