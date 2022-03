Oscar 2022: Ariana DeBose vince come Miglior Attrice non Protagonista

Ce lo aspettavamo, ma siamo felici che Ariana DeBose si sia aggiudicata il premio come Miglior Attrice non Protagonista agli Oscar 2022. L’attrice, che in West Side Story interpreta il meraviglioso personaggio di Anita, ha accettato il premio emozionantissima gridando “Ma questo cos’è?” e facendo un discorso molto profondo che parte dal suo personaggio per connettersi alla sua esperienza personale.

“Adesso avete capito perché Anita dice che vuole stare in America: perché anche in questo mondo folle si possono realizzare i sogni”, ha detto l’attrice che ha proseguito affermando “È il massimo della vita!”.

Ariana DeBose ha avuto anche delle parole di ringraziamento per il suo regista, Steven Spielberg, per poi aprirsi al pubblico con parole toccanti. “Immaginatevi una ragazzina su una Ford Focus Bianca. Una ragazzina nera e omosessuale che ora è qui. Quindi per chiunque si sia sentito fuori posto, ricordate che c’è un luogo per ognuno di noi.”

The Oscar for Best Actress in a Supporting Role goes to… #Oscars pic.twitter.com/uFBNyTThG0 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

A proposito di West Side Story

Diretto dal vincitore dell’Academy Award Steven Spielberg, da una sceneggiatura del vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award Tony Kushner, West Side Storyracconta la classica storia delle feroci rivalità e dei giovani amori nella New York del 1957. La rivisitazione dell’amato musical è interpretata da Ansel Elgort (Tony), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d’Arcy James (Agente Krupke), Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony) e, per la prima volta sullo schermo, Rachel Zegler (María). Moreno, una degli unici tre artisti ad aver vinto i premi Oscar, Emmy, GRAMMY, Tony e Peabody, è anche una degli executive producer del film.