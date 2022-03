Coda – I Segni del cuore: come e dove vedere il film premio Oscar

Cosa – I Segni del cuore è stato il grande trionfatore agli Oscar 2022 portandosi a casa tre statuette tra cui Miglior Film, a Troy Kotsur Miglior come Attore non Protagonista e Miglior Sceneggiatura non originale. Se vi siete persi il film, non disperate, perché ci sono una serie di modi per recuperarlo, sia al cinema che comodamente da casa vostra.

Come vedere Coda:

Il film premio Oscar, diretto da Emilia Jones, arriverà presto al cinema, distribuito da Eagle Pictures; sarà infatti nelle sale italiane a partire dal 31 Marzo. Noi vi consigliamo assolutamente di andare a vederlo al cinema, ma altrimenti Coda – I segni del cuore già disponibile su Sky ed in streaming su NOW.

Su Sky Cinema, infatti, arriva una programmazione dedicata ai film che hanno trionfato agli Oscar 2022: dal 29 al 31 marzo saranno proposte tre grandi prime serate su Sky Cinema Oscar (canale 303). Il giorno di Coda sarà il Martedì 29 marzo alle 21.15, ma il film è già disponibile OnDemand.







Il film:

Coda è il remake del bellissimo e pluripremiato film francese La Famiglia Belier ed a rendere questo rifacimento ancora più importante ed emozionante è il fatto che vede nel cast sia attori sordi che udenti, tra cui il premio Oscar Marlee Matlin (prima attrice sorda della storia a vincere per Figli di un dio minore) ed il neo premiato Troy Kotsur. L’attore ha dedicato il premio alla Comunità C.O.D.A (Children of Deaf Adults/ Figli di adulti non udenti), alla Comunità Sorda e a tutte le persone con disabilità: “Questo è il nostro momento” ha detto concludendo un discorso particolarmente toccante.

Sinossi:

In CODA – I SEGNI DEL CUORE, acronimo di Child of Deaf Adults (bambino in una famiglia di non udenti), la giovane protagonista Ruby è l’unica persona udente nella sua famiglia. La diciasettenne, prima di entrare a scuola, nelle prime ore del mattino, lavora sulla barca di famiglia per aiutare suo fratello e i suoi genitori nell’attività di pesca sulla costa del Massachusetts.

Da quando la giovane ragazza è entrata a far parte del coro della scuola, scopre di avere una smodata passione per il canto. Il suo maestro Bernardo crede ci sia qualcosa di speciale nella giovane adolescente e la spinge a considerare una prestigiosa scuola di musica per il suo futuro. Ruby si troverà davanti a un bivio: abbandonare i suoi adorati genitori per seguire il suo più grande sogno o continuare ad aiutare la sua famiglia.