Oscar 2022: l’apparizione a sorpresa dei BTS (video)

Si sono appena conclusi gli Oscar 2022. I membri dei BTS Jin, RM, Jungkook, J-Hope, Suga, V e Jimin hanno fatto un’apparizione a sorpresa durante la 94esima edizione degli Academy Awards per celebrare alcuni dei loro film Pixar e Disney preferiti, tra cui il premio Oscar Coco.

Jimin ha citato il film come uno dei suoi prediletti e RM ha aggiunto: “È un vero capolavoro. L’ho visto tre volte e ho pianto molto“. “Davvero, la Pixar è incredibile”, ha dichiarato V. “I film Disney stimolano le emozioni“, ha aggiunto Jin.

RM, invece, ha precisato che non ha pianto guardando Coco e ha fatto un ringraziamento a Will Smith per aver recitato la parte del genio nel live-action di Aladdin che ha incassato più di 1 miliardo di dollari in tutto il mondo nel 2019. J-Hope ha concluso: “Mi è piaciuto molto Aladdin.‘”

L’apparizione dei BTS è avvenuta durante la trasmissione televisiva degli Oscar dopo che la Disney si è portata a casa un paio di premi durante la cerimonia.

Il live-action Cruella ha vinto l’Oscar per i migliori costumi, mentre Encanto è stato premiato come miglior film d’animazione. Il già citato film preferito dei BTS Coco, invece, ha vinto due Oscar alla cerimonia del 2018, incluso come miglior film d’animazione e come miglior canzone originale per Remember Be.

All’inizio di questo mese, i BTS hanno fatto notizia nel mondo del cinema quando il loro film-concerto BTS Permission to Dance on Stage a Seoul ha incassato 32,6 milioni di dollari da 3.711 cinema in 75 mercati cinematografici in tutto il globo.

Il CEO di Trafalgar Releasing, Marc Allenby, ha celebrato il successo del film dei BTS, in una dichiarazione che diceva: “È una testimonianza sia del fandom straordinariamente affezionato dell’ARMY che del ritorno generale nei cinema su scala globale”.