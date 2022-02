Oscar 2022: ecco tutte le nomination di quest’anno

Ci siamo: l’Academy ha reso pubbliche le nomination agli Oscar 2022 dopo il classico annuncio arrivato a ora di pranzo mentre a L.A. è ancora l’alba.

La lista delle nomination, a loro volta suddivise in 23 categorie, è stata presentata in diretta dall’attrice Tracee Ellis Ross (vincitrice del Golden Globe per Black-ish nel 2017) e dall’attore Leslie Jordan (Will & Grace).

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 – quest’anno giunti alla 94esima edizione, si terrà come ti consueto a Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo 2022 (ora italiana).

Ecco tutte le nomination agli Oscar 2022:

Miglior film

Belfast

Coda

Don’t Look Up

Dune

Drive My Car

King Richard

Licorice Pizza

La fiera delle illusioni

Il potere del cane

West Side Story

Miglior regista



Kenneth Branagh – Belfast

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Jane Campion – Il potere del cane

Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson

West Side Story – Steven Spielberg

Miglior attore

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Andrew Garfield – tick, tick… BOOM!

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Miglior attrice

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman – The Lost Daughter

Penelope Cruz – Madres Parallelas

Kristen Stewart – Spencer

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Miglior attore non protagonista

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – Coda

Jesse Plemons – Il potere del cane

J.K. Simmons – Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee – Il potere del cane

Miglior attrice non protagonista

Miglior sceneggiatura originale

Belfast

Don’t Look Up

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

Miglior sceneggiatura non originale

Coda

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

Il potere del cane

Miglior lungometraggio d’animazione

Encanto

Raya e l’ultimo drago

Luca

I Mitchell contro le macchine

Flee

Miglior film internazionale

È stata la mano di Dio

Flee

Drive My Car

Lunana: A Yak in the Classroom

The Worst Person in The World

Miglior documentario

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Free

Miglior corto documentario

Miglior corto

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Miglior corto d’animazione

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Miglior colonna sonora

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Madres Parallelas

Il potere del cane

Miglior canzone

Be Alive – King Richard

Dos Oroguitas – Encanto

Down to Joy – Belfast

No Time to Die – No Time to Die

Somehow You Do – Four Good Days

Miglior sonoro

Belfast

Dune

Il potere del cane

No Time to Die

West Side Story

Miglior scenografia

Dune

La fiera delle illusioni

Il potere del cane

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Miglior fotografia

Dune

La fiera delle illusioni

Il potere del cane

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Miglior trucco e acconciatura

Il principe cerca moglie 2

Crudelia

Gli occhi di Tammy Faye

Dune

House of Gucci

Migliori costumi



Crudelia

Cyrano

La fiera delle illusioni

Dune

West Side Story

Miglior montaggio

Don’t Look Up

Dune

King Richard

Il potere del cane

tick, tick… BOOM!

Migliori effetti visivi

Dune

Fee Guy

No Time to Die

Shang-chi e la leggenda dei dieci anelli

Spider-Man: No Way Home