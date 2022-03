Licorice Pizza: una lettera d’amore alla giovinezza e al cinema

Dopo Il filo nascosto Paul Thomas Anderson ritorna al cinema con Licorice Pizza: una storia che è una lettera d’amore al cinema e alla giovinezza di ieri e di oggi. Nel cast Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper e Sean Penn.

Il film è al cinema dal 17 marzo.

Erano gli anni ’70 quando nel cuore della California del sud una catena di dischi di nome Licorice Pizza vendeva sogni in vinile ai ragazzi, prima che questi oggetti sparissero per poi tornare prepotentemente di moda qualche anno fa.

Originario della San Fernando Valley, Paul Thomas Anderson parte da questo dettaglio storico e culturale per dare vita a un racconto che è una collezione di ricordi e suggestioni di una generazione che ha vissuto la propria giovinezza nel fase più disillusa della storia degli USA ma che non ha mai perso la capacità di sognare. Anche grazie al cinema.

Sogni e illusioni

Interpretato da Alana Haim (che insieme alle sorelle fa parte del gruppo musicale HAIM) che con il suo modo di fare trasognato e il suo stile vintage sembra davvero uscita dagli anni ’70 e dal figlio del compianto Philip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman, uno degli attori feticcio del regista, Licorice Pizza è un viaggio di crescita in cui amicizia e amore si intrecciano sullo sfondo di un’estate californiana che tanto somiglia a una pellicola di un vecchio film. Insieme a loro un sottobosco di personaggi fittizi e realistici che contribuiscono a dare vita alla messa in scena di una storia giovanile nostalgica che, attraverso la lente del cinema, diventa un sogno. Un sogno che non è più solo quello del regista, ma anche il nostro che guardiamo Alana e Gary correre e rincorrersi per poi arrivare a fermarsi – non a caso, ai piedi di un cinema in cui viene proiettato l’ultimo 007: Vivi e lascia morire.

Il mondo va letteralmente a pezzi, ma nonostante il caro benzina, il Vietnam e quegli sconvolgimenti che fecero perdere l’innocenza a una generazione di americani i ragazzi di PTA restano sognanti e trasognati. Vacillano e non cadono, e parlano direttamente al nostro presente donandoci insieme una storia senza tempo trainata da due personaggi meravigliosi su cui spicca quello di Alana Haim, che è riuscita a donare alla sua Alana quella umanità e quella fragilità che la rendono così vicina a ognuno di noi.

Ma Licorice Pizza è – ovviamente, anche musica. Musica che diventa un personaggio primario e onnipresente. Un vinile ideale che accompagna i protagonisti nei momenti cruciali della loro storia: tra hit degli anni ’70 come But You’re Mine di Sonny e Cher, Let Me Roll It dei Wings e quel capolavoro eterno che è Life On Mars? di David Bowie.

Ascolta qui la colonna sonora di Licorice Pizza

Pensato come un film moderno ma realizzato con lo stile degli anni ’70, Licorice Pizza si prende i suoi tempi e chiede agli spettatori tutta la pazienza necessaria per calarsi in un momento storico in cui le cose accadevano ma si doveva avere la voglia di aspettare il momento giusto. Oppure si doveva aver voglia di correre.