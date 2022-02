La Bella e la Bestia: Rita Ora nel cast della serie prequel

È ufficiale: Rita Ora è entrata a far parte del cast della serie prequel del La Bella e la Bestia live action uscito nel 2017.

La notizia è stata twittata poche ore fa proprio dall’attrice e cantante, la quale ha ripreso l’annuncio avvenuto nel corso del Disney Branded Television’s Winter Press Tour.

I can’t keep the secret any longer! I’m beyond excited to be be joining the cast of the Beauty and the Beast prequel series! As a child, I remember watching Beauty and the Beast with my family over and over and immediately falling in love with the music and characters. pic.twitter.com/30RWLwAUlV

— Rita Ora (@RitaOra) February 7, 2022