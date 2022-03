Oscar 2022: ecco chi si esibirà dal vivo durante la cerimonia

Come ormai da qualche anno a questa parte pare che pure gli Oscar 2022 non si salveranno dalle polemiche. Tra l’esclusione dalla cerimonia live di alcune categorie (tra cui trucco, montaggio e colonna sonora) e del mancato invito (poi recupero con escamotage) di Rachel Zegler anche stavolta l’Academy ci sta facendo chiedere se gli Oscar non abbiano bisogno di una rinnovata.

Nonostante tutto anche quest’anno non mancherà la musica, uno dei momenti più amati di tutte le premiazioni. Agli Oscar 2022 si esibiranno infatti tutti gli artisti nominati nella Categoria Miglior Canzone, anche se non è ancora chiaro se si tratterà di una performance live o meno.

Pare infatti che Beyoncé, ad esempio, sia in trattative per potersi esibire sul campo da tennis di Compton, in California, dove le sorelle Williams si allenavano da ragazzino sotto l’occhio del padre “King” Richard.

Queste le canzoni nominate nella categoria Miglior Canzone

Be Alive (musiche e testo di Beyoncé e DIXSON) – Una famiglia vincente – King Richard

Dos Oruguitas (musiche e testo di Lin-Manuel Miranda) – Encanto

Down to Joy (musiche e testo di Van Morrison) – Belfast

No Time To Die (musiche di Billie Eilish; testo di Billie Eilish e Finneas O’Connell) – No Time To Die

Somehow You Do (musiche e testo di Diane Warren) – Quattro buone giornate

Le esibizioni live degli Oscar 2022 non si limiteranno solo alle canzoni nominate. Pare infatti che We Don’t Talk About Bruno (Non si nomina Bruno) sarà eseguita dal vivo, nonostante la mancata nomination.

Durante la cerimonia ci saranno anche dei tributi a due importanti saghe, quella di James Bond e quella de Il padrino che quest’anno compie 50 anni.