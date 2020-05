Disney ha scelto Matteo Bocelli per il lancio mondiale di “Disney Goes Classical“, un meraviglioso album che racchiude la magia e l’emozione delle colonne sonore dei film Disney Pictures, rilette in una veste nuova e sorprendente.



A fare da apripista a tutto il progetto internazionale è Matteo Bocelli, che, supportato dalla prestigiosa Royal Philarmonic Orchestra, regala una commovente interpretazione insieme di “Can You Feel the Love Tonight“, capolavoro scritto da Elton John e Tim Rice per il film cult degli anni ’90 “Il Re Leone“.

Non è la prima volta che Matteo Bocelli collabora con la Disney.

Quest’ultima infatti aveva scelto il brano “Fall on Me”, in duetto con il padre Andrea, per i titoli di coda de “Lo schiaccianoci e i quattro regni“, il cui video ha superato i 70 milioni di views su YouTube e 40 milioni su Spotify.



L’album “Disney goes Classical“, uscirà il prossimo 2 ottobre in tutto il mondo, contiene i temi più amati della Disney ri-orchestrati sapientemente dalla Royal Philarmonic Orchestra e registrati negli Abbey Road Studios di Londra, sede di alcune delle migliori colonne sonore dei film del secolo scorso.



Musiche che hanno fatto la storia dei film Disney dalla sua ‘golden age’ fino al suo rinascimento degli anni Novanta, arrivando dell’animazione CGI di oggi.

“Disney Goes Classical” unirà le famiglie portando la magia dei film dagli schermi alle cuffie come mai prima d’ora.



“Can You Feel the Love Tonight” è disponibile su tutte le piattaforme digitali,e in un solo giorno ha sfiorato le 14 mila visualizzazioni!