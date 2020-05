Matteo Bocelli è stato scelto per il lancio di Disney Goes Classical

Disney sceglie Matteo Bocelli per il lancio mondiale di Disney Goes Classical, un meraviglioso album che racchiude la magia e l’emozione delle colonne sonore dei film Disney Pictures, in una veste nuova e sorprendente.

A fare da apripista a tutto il progetto internazionale è Matteo Bocelli, impegnato in studio con le registrazioni del suo attesissimo debutto discografico previsto a fine anno, che dona una commovente interpretazione insieme alla prestigiosa Royal Philarmonic Orchestra di Can You Feel the Love Tonight. Tratto dal capolavoro Il Re Leone, il brano è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

Il brano, scritto da Elton John e Tim Rice per il film cult degli anni ’90, ha vinto l’Oscar per la migliore canzone originale nel 1994 ed è stato anche inserito nel remake live-action del 2019.

L’album, con la voce di Matteo Bocelli,è nato dall’eccezionale unione di Decca Records e Walt Disney Records di Disney Music Group. In uscita il prossimo 2 ottobre in tutto il mondo, contiene i temi più amati della Disney ri-orchestrati sapientemente dalla Royal Philarmonic Orchestra e registrati negli Abbey Road Studios di Londra, sede di alcune delle migliori colonne sonore dei film del secolo scorso.

Tracklist Disney Goes Classical: