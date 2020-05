DANDY TURNER ha pubblicato “C’era una Volta” (video e testo)

Venerdì 29 maggio è uscito “C’ERA UNA VOLTA”, il nuovo singolo dell’artista emotrap, simbolo della gioventù romana, DANDY TURNER.

Dopo il grande successo dei precedenti singoli e l’uscita della ‘Milano Version’, in collaborazione con GionnyScandal, versione remix del suo brano più amato “SEI BELLA COME ROMA”, DANDY TURNER torna con “C’ERA UNA VOLTA”, una moderna e fresca ballad urban pop caratterizzata da voce, piano, tastiere e delicate sonorità elettroniche.

DANDY TURNER, ricordando i suoi giochi e desideri di bambino, reinterpreta, in versione moderna, una favola di cui lui stesso è il protagonista, la cui aspirazione è quella di salvare la propria principessa. La storia però è ambientata nella realtà. Lei viene quindi rappresentata come una sorta di giovane e fragile Courtney Love, chiusa nel suo castello metaforico perché presa dall’ansia di non essere mai abbastanza, quando invece per lui è tutto.

Visualizza questo post su Instagram “C’era una volta” il mio nuovo singolo a 1k commenti e 500 condivisioni lo facciamo uscire su Spotify e tutti i digital store siete pronti? 💘 Un post condiviso da (@thetruedandy) in data: 18 Mag 2020 alle ore 10:01 PDT

«Per scrivere ‘C’era una volta’, mi sono ispirato alla storia del videogioco ‘Super Mario 64 DS’, a cui giocavo sempre da bambino – afferma DANDY TURNER – L’obiettivo era quello di salvare la principessa Peach. In qualche modo mi ci sono rivisto e ho voluto riscrivere questa storia in chiave moderna, ambientandola nella realtà. Ma lo scopo è rimasto lo stesso, quello di proteggere la mia lady».

Qui sotto puoi ascoltare il singolo “C’ERA UNA VOLTA” e leggere il testo del nuovo singolo di DANDY TURNER, che in un solo giorno ha quasi raggiunto 4500 visualizzazioni!

C'era una volta

Watch this video on YouTube