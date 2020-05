Disney+ conferma la seconda stagione di Elena diventerò Presidente!

Disney+ ha confermato che la seconda stagione di Elena diventerò Presidente si farà! La CBS ha ordinato 10 nuovi episodi della serie prodotta da Gina Rodriguez (che nella serie interpreta Elena adulta) che tornerà anche in questa stagione come ruolo ricorrente.

“Le famiglie di tutto il mondo si sono innamorate di Elena e della famiglia Cañero-Reed e siamo felici di riportare l’ilarità e i modi di fare di Elena sullo schermo ancora per un’altra stagione” hanno fatto sapere dalla Disney. La serie sarà anche per la prossima stagione un’esclusiva di Disney+. La serie in Italia si è conclusa da solo una settimana (il 22 maggio) mentre in America si era conclusa a marzo. Ancora non si sa quando ricominceranno le riprese ma potremmo ancora assaporare le avventure di Elena, Gabi e Bobby!

La trama di Elena diventerò Presidente

La serie si apre con un flash del futuro, dove un’adulta Elena Cañero-Reed (interpretata da Gina Rodriguez) si appresta ad entrare nello studio ovale per il suo primo giorno. Lì riprende in mano il diario mandatole dalla madre. Diario che racchiude la sua vita, i suoi sogni e le speranze e che ha iniziato a scrivere quando andava a scuola media. Si torna nel presente con la giovane protagonista (interpretata da Tess Romero) alle prese con la vita normale di una pre-adolescente: i problemi con le amiche d’infanzia, la cotta per il ragazzo più carino della scuola, i sogni per il proprio futuro e anche qualche piccola situazione in famiglia. Elena vive con la madre Gabi e il fratello Bobby. Nel corso della serie vengono affrontati temi importanti e spesso non trattati nelle serie Disney del passato come l’omosessualità, il coming out e in generale tutto quello che riguarda la sfera LGBTQ.