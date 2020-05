Apple music dedica una playlist a Charli D’Amelio e a sua sorella Dixie

Apple Music ha regalato alla star n°1 di TikTok, Charli D’Amelio, e a sua sorella Dixie una playlist denominata Summertime sounds che è possibile trovare nella homepage dell’applicazione. La notizia è stata puntualmente riportata da Pop Crave.

Charli è nata il 1 maggio 2004 a Norwalk, nel Connecticut, e ha conquistato il titolo di regina di TikTok da parte del New York Times.

La carriera è iniziata sul social cinese nell’estate dello scorso anno con dei video di danza. Da allora, ha acquisito milioni di follower su TikTok e Instagram, un milione di iscritti su YouTube e oltre 725 mila follower su Twitter.

Nel gennaio di quest’anno, Charli ha firmato un contratto con l’agenzia di talenti UTA. Ha poi ottenuto una parte in uno spot del Super Bowl insieme ad altre celebrità. Inoltre, ha incontrato Jennifer Lopez per creare una sfida virale legata al Super Bowl.

Charli D’Amelio ha fatto parte del gruppo di TikToker Hype House insieme ad altri 18 ragazzi, tra cui Chase Hudson, Avani Gregg, Addison Rae Sterling e la sorella Dixie D’Amelio.

È stata invitata ad esibirsi nel gioco All-Star della NBA, esibendosi con gli altri membri della Hype House tra cui Addison Rae, sua sorella Dixie e la creatrice della danza Renegade, Jalaiah Harmon.

La sua famiglia è rappresentata da suo padre, il senatore Marc D’Amelio, sua madre Heidi D’Amelio e sua sorella Dixie D’Amelio. Ha frequentato per un periodo un’altra star di TikTok, Cole Chase Hudson, noto anche come Lil Huddy.

Charli D’Amelio è stata vittima di bullismo e di body shaming. Per questo motivo, lei e sua sorella hanno collaborato con l’UNICEF in una campagna contro il bullismo online.

Apple Music has given TikTok’s #1 star, Charli D’Amilio, and her sister their own “Summertime Sounds” playlist on the app’s home page. pic.twitter.com/FgReAqhpXr

— Pop Crave (@PopCrave) May 30, 2020