Lewis Capaldi: il video dell’esibizione al Festival di Sanremo 2020

Lewis Capaldi è tornato in Italia questa sera, 6 febbraio, in occasione della terza puntata del Festival di Sanremo 2020, trasmessa da Rai Uno.

L’artista scozzese ha presentato, in veste di super ospite, ben due canzoni! La prima è Someone you Loved, successo mondiale 2019 n.1 sia in USA che in UK e tre volte platino in Italia. La seconda è stata il nuovo singolo Before you Go, altro brano n.1 in UK di cui è online da pochi giorni il video ufficiale.

Entrambi i brani sono tratti dall’album dei record Il Divinely Unispired to an hellish extent. il disco è stato il più venduto in Gran Bretagna nel 2019 (da maggio non ha mai lasciato la Top10) e ad oggi ha superato quota 1.5 milioni di copie nel mondo e 2.6 miliardi di stream.

Il successo di Someone you loved ha trovato conferma anche nel riscontro ricevuto da Hold me while you wait. Il pezzo, estratto dal disco Bruises, è stato disco d’oro in Italia!.

Qui sotto trovate il video dell’esibizione di Lewis Capaldi al Festival di Sanremo 2020!

Sanremo 2020 - Lewis Capaldi canta "Someone you loved"

Lewis Capaldi, vi ricordiamo, tornerà a breve a girare il mondo in tour! Il cantante sarà infatti l’opening act d’eccezione di uno dei nostri cantanti preferiti! Stiamo parlando di

Niall Horan e Lewis, come saprete, sono davvero ottimi amici! Quest’anno i due si esibiranno dunque sullo stesso palco, anche se per il momento, purtroppo, non ci sono date fissate in Italia. Niall infatti per adesso ha confermato concerti del suo nuovo tour solo negli USA e in Canada.

Ci auguriamo davvero di poter rivedere Lewis Capaldi in Italia al più presto! È davvero troppo troppo bravo, oltre ad essere un ragazzo d’oro, umile e super simpatico! Ti aspettiamo a braccia aperte Lewis!