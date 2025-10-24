GingerGeneration.it

Lewis Capaldi racconta le sue difficoltà nel nuovo singolo Almost

scritto da Giovanna Codella
Cover ufficiale Almost Lewis Capaldi. Crediti: Charlie Sarsfield

La superstar mondiale Lewis Capaldi torna con Almost, un inno trascinante registrato con la band al completo, che segna il terzo singolo dopo il suo ritorno sulle scene. Il brano anticipa il suo nuovo EP Survive, in uscita il 14 novembre.

Il singolo arriva sulla scia del suo comeback acclamato dalla critica dopo quasi due anni di assenza, dell’ultimo successo Something In The Heavens, e di quella di Survive, il singolo più venduto del 2025.

Il significato: Almost è un’esplorazione cruda e intima di cosa significhi andare avanti, o almeno provarci. Onesta e sobria, la canzone cattura la difficoltà del lasciarsi andare. “Giuro su Dio che sto quasi bene, penso solo a te tutto il tempo“, ammette Lewis.

Testo Almost Lewis Capaldi

Standing back but on the edge
Wide awake but laid in bed
The pain is real, but I’ll pretend
That all the hurting has an end

Nowhere to run, nowhere to hide
No way to live, no way to die
Done all I can, all I do is try
To get through the daylight

I swear to God I’m almost alright
I only think about you all the time
I almost never fall asleep
Wishing you were here with me
And I promise I’ve completely let you go
Almost

Talking circles round the room
Like I’ve got a point to prove
Evеry word except the truth
To еverybody else but you

Done all I can, all I do is try
To get through another night

I swear to God I’m almost alright
I only think about you all the time
I almost never fall asleep
Wishing you were here with me
And I promise I’ve completely let you go
I swear to God I’m almost okay
I only talk about you every day
It almost never cut me deep
When I had to watch you leave
And I promise I’ve completely let you go
Almost

Almost
Almost

I swear to God I’m almost alright
I only think about you all the time
I almost never fall asleep
Wishing you were here with me
And I promise I’ve completely let you go
Almost

Traduzione Almost Lewis Capaldi

In piedi ma sul bordo
Completamente sveglio ma sdraiato a letto
Il dolore è reale, ma farò finta
Che tutto il dolore abbia una fine

Nessun posto dove scappare, nessun posto dove nascondersi
Nessun modo di vivere, nessun modo di morire
Ho fatto tutto il possibile, tutto ciò che faccio è provare
A superare la luce del giorno

Giuro su Dio che sto quasi bene
Penso solo a te tutto il tempo
Non mi addormento quasi mai
Vorrei che fossi qui con me
E ti prometto che ti ho lasciato andare completamente
Quasi

Parlando in tondo per la stanza
Come se dovessi dimostrare qualcosa
Ogni parola tranne la verità
A tutti gli altri tranne te

Ho fatto tutto il possibile, tutto ciò che faccio è provare
A superare un’altra notte

Giuro su Dio che sto quasi bene
Penso solo a te tutto il tempo
Non mi addormento quasi mai
Vorrei che fossi qui con me
E ti prometto che ti ho lasciato andare completamente
Giuro su Dio che sto Quasi bene
Parlo di te solo ogni giorno
Non mi ha quasi mai ferito profondamente
Quando ho dovuto guardarti andare via
E ti prometto che ti ho lasciato andare completamente
Quasi

Quasi
Quasi

Giuro su Dio che sto quasi bene
Penso solo a te tutto il tempo
Non mi addormento quasi mai
Vorrei che fossi qui con me
E ti prometto che ti ho lasciato andare completamente
Quasi

