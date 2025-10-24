Lewis Capaldi racconta le sue difficoltà nel nuovo singolo Almost

Cover ufficiale Almost Lewis Capaldi. Crediti: Charlie Sarsfield

La superstar mondiale Lewis Capaldi torna con Almost, un inno trascinante registrato con la band al completo, che segna il terzo singolo dopo il suo ritorno sulle scene. Il brano anticipa il suo nuovo EP Survive, in uscita il 14 novembre.

Il singolo arriva sulla scia del suo comeback acclamato dalla critica dopo quasi due anni di assenza, dell’ultimo successo Something In The Heavens, e di quella di Survive, il singolo più venduto del 2025.

Il significato: Almost è un’esplorazione cruda e intima di cosa significhi andare avanti, o almeno provarci. Onesta e sobria, la canzone cattura la difficoltà del lasciarsi andare. “Giuro su Dio che sto quasi bene, penso solo a te tutto il tempo“, ammette Lewis.

Testo Almost Lewis Capaldi

Standing back but on the edge

Wide awake but laid in bed

The pain is real, but I’ll pretend

That all the hurting has an end

Nowhere to run, nowhere to hide

No way to live, no way to die

Done all I can, all I do is try

To get through the daylight

I swear to God I’m almost alright

I only think about you all the time

I almost never fall asleep

Wishing you were here with me

And I promise I’ve completely let you go

Almost

Talking circles round the room

Like I’ve got a point to prove

Evеry word except the truth

To еverybody else but you

Done all I can, all I do is try

To get through another night

I swear to God I’m almost alright

I only think about you all the time

I almost never fall asleep

Wishing you were here with me

And I promise I’ve completely let you go

I swear to God I’m almost okay

I only talk about you every day

It almost never cut me deep

When I had to watch you leave

And I promise I’ve completely let you go

Almost

Almost

Almost

I swear to God I’m almost alright

I only think about you all the time

I almost never fall asleep

Wishing you were here with me

And I promise I’ve completely let you go

Almost

Traduzione Almost Lewis Capaldi

In piedi ma sul bordo

Completamente sveglio ma sdraiato a letto

Il dolore è reale, ma farò finta

Che tutto il dolore abbia una fine

Nessun posto dove scappare, nessun posto dove nascondersi

Nessun modo di vivere, nessun modo di morire

Ho fatto tutto il possibile, tutto ciò che faccio è provare

A superare la luce del giorno

Giuro su Dio che sto quasi bene

Penso solo a te tutto il tempo

Non mi addormento quasi mai

Vorrei che fossi qui con me

E ti prometto che ti ho lasciato andare completamente

Quasi

Parlando in tondo per la stanza

Come se dovessi dimostrare qualcosa

Ogni parola tranne la verità

A tutti gli altri tranne te

Ho fatto tutto il possibile, tutto ciò che faccio è provare

A superare un’altra notte

Giuro su Dio che sto quasi bene

Penso solo a te tutto il tempo

Non mi addormento quasi mai

Vorrei che fossi qui con me

E ti prometto che ti ho lasciato andare completamente

Giuro su Dio che sto Quasi bene

Parlo di te solo ogni giorno

Non mi ha quasi mai ferito profondamente

Quando ho dovuto guardarti andare via

E ti prometto che ti ho lasciato andare completamente

Quasi

Quasi

Quasi

Giuro su Dio che sto quasi bene

Penso solo a te tutto il tempo

Non mi addormento quasi mai

Vorrei che fossi qui con me

E ti prometto che ti ho lasciato andare completamente

Quasi