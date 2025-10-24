Lewis Capaldi racconta le sue difficoltà nel nuovo singolo Almost scritto da Giovanna Codella 24 Ottobre 2025 Cover ufficiale Almost Lewis Capaldi. Crediti: Charlie Sarsfield La superstar mondiale Lewis Capaldi torna con Almost, un inno trascinante registrato con la band al completo, che segna il terzo singolo dopo il suo ritorno sulle scene. Il brano anticipa il suo nuovo EP Survive, in uscita il 14 novembre. Il singolo arriva sulla scia del suo comeback acclamato dalla critica dopo quasi due anni di assenza, dell’ultimo successo Something In The Heavens, e di quella di Survive, il singolo più venduto del 2025. Il significato: Almost è un’esplorazione cruda e intima di cosa significhi andare avanti, o almeno provarci. Onesta e sobria, la canzone cattura la difficoltà del lasciarsi andare. “Giuro su Dio che sto quasi bene, penso solo a te tutto il tempo“, ammette Lewis. Ascolta qui la canzone Testo Almost Lewis Capaldi Standing back but on the edge Wide awake but laid in bed The pain is real, but I’ll pretend That all the hurting has an end Nowhere to run, nowhere to hide No way to live, no way to die Done all I can, all I do is try To get through the daylight I swear to God I’m almost alright I only think about you all the time I almost never fall asleep Wishing you were here with me And I promise I’ve completely let you go Almost Talking circles round the room Like I’ve got a point to prove Evеry word except the truth To еverybody else but you Done all I can, all I do is try To get through another night I swear to God I’m almost alright I only think about you all the time I almost never fall asleep Wishing you were here with me And I promise I’ve completely let you go I swear to God I’m almost okay I only talk about you every day It almost never cut me deep When I had to watch you leave And I promise I’ve completely let you go Almost Almost Almost I swear to God I’m almost alright I only think about you all the time I almost never fall asleep Wishing you were here with me And I promise I’ve completely let you go Almost Traduzione Almost Lewis Capaldi In piedi ma sul bordo Completamente sveglio ma sdraiato a letto Il dolore è reale, ma farò finta Che tutto il dolore abbia una fine Nessun posto dove scappare, nessun posto dove nascondersi Nessun modo di vivere, nessun modo di morire Ho fatto tutto il possibile, tutto ciò che faccio è provare A superare la luce del giorno Giuro su Dio che sto quasi bene Penso solo a te tutto il tempo Non mi addormento quasi mai Vorrei che fossi qui con me E ti prometto che ti ho lasciato andare completamente Quasi Parlando in tondo per la stanza Come se dovessi dimostrare qualcosa Ogni parola tranne la verità A tutti gli altri tranne te Ho fatto tutto il possibile, tutto ciò che faccio è provare A superare un’altra notte Giuro su Dio che sto quasi bene Penso solo a te tutto il tempo Non mi addormento quasi mai Vorrei che fossi qui con me E ti prometto che ti ho lasciato andare completamente Giuro su Dio che sto Quasi bene Parlo di te solo ogni giorno Non mi ha quasi mai ferito profondamente Quando ho dovuto guardarti andare via E ti prometto che ti ho lasciato andare completamente Quasi Quasi Quasi Giuro su Dio che sto quasi bene Penso solo a te tutto il tempo Non mi addormento quasi mai Vorrei che fossi qui con me E ti prometto che ti ho lasciato andare completamente Quasi