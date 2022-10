Niall Horan e Lewis Capaldi: in arrivo il documentario sul viaggio insieme in Irlanda

Il documentario della Guinness Ireland sul recente viaggio in Irlanda di Niall Horan e Lewis Capaldi andrà in onda questa domenica su Virgin Media One.

Secondo quanto riferito, il film, intitolato Niall Horan’s Homecoming: The Road to Mullingar with Lewis Capaldi, è stato ispirato dal desiderio di Niall di “rivisitare e riconnettersi con tutto ciò che ama della sua casa; ripercorrere le origini dell’entusiasmante viaggio di vita in cui si trova e sperimentare la realtà dell’Irlanda oggi“.

E l’ex membro dei One Director ha portato con sé il suo migliore amico, il cantautore scozzese Lewis!

La notizia dell’uscita del film era, in realtà, già nell’aria. La coppia, lo scorso agosto, era stata avvistata mentre suonava per strada a Grafton St e sorseggiava pinte di birra in giro per Dublino.

Il film, girato in tre giorni, vedrà i ragazzi incontrare il liutaio di fama mondiale George Lowden, l’artista di Tullamore Tolü Makay e il musicista di strada della capitale, Jacob Koopman.

Naturalmente è in programma anche una visita alla casa della più iconica birra irlandese, la Guinness Storehouse.

Presumibilmente, il film catturerà anche il momento in cui i due cantanti di successo hanno sorpreso i fan con una sessione di musica da strada.

E si spera che vedremo anche alcuni filmati della coppia di artisti al Fleadh Cheoil na hEireann, dove si sono esibiti in Chasing Cars di Snow Patrol in un pub locale.

L’amicizia di Lewis e Niall

Il cantante di Forget me non ha mai tenuto nascosta la sua stima verso l’artista irlandese. Ecco cosa dichiarò una volta, durante un’intervista, a proposito del loro legame:

“Niall è stato un grande aiuto per me. Voglio dire, Niall è la prima persona, come persona famosa che ha menzionato e supportato la mia musica. È sempre stato un grande aiuto e non uno dei tanti. Apprezzo tanto il fatto che a lui piaccia la musica e non ottenga nulla nel condividere la mia musica in primo piano. Non ha ancora nulla da ottenere nel chiedermi di unirmi a lui. Lo fa solo perché gli piace la musica. Lui significa tanto per me perché sono stato un suo grande fan e degli One Direction per molto tempo. È stato molto bello, e che siamo diventati come due fratelli negli ultimi due anni perché è la persona più carina che io abbia incontrato nel mondo della musica. Quindi si, lo adoro, non potrei mai ripagarlo per essere stato un vero gentiluomo con me“.

Il documentario di Niall Horan e Lewis Capaldi verrà trasmesso su Virgin Media One questa domenica, 16 ottobre, alle ore 22:00.