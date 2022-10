Lewis Capaldi in Italia nel 2023: info e biglietti per l’unica data a Milano

Lewis Capaldi arriva il prossimo anno in Italia, con un’unica data prodotta e organizzata da Vivo Concerti.

Quest’appuntamento lo vedrà esibirsi mercoledì 8 marzo 2023 al Mediolanum Forum di Milano.

Per quanto riguarda i biglietti, saranno disponibili in pre-sale su Vivo Club mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 12.00 e in vendita venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 10.00.

Quella del prossimo marzo non sarà però la prima volta in cui il cantante è stato in Italia. Lewis ha visitato infatti il nostro Paese già in due occasioni.

La prima risale a tre anni fa quando, in un ciclo di concerti in tutto il mondo, ha fatto tappa al Fabrique di Milano.

La seconda quando è salito sul palco dell’Ariston in qualità di superospite internazionale della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Il nuovo album di Lewis Capaldi in arrivo

Oltre alla data italiana, l’artista scozzese ha dichiarato l’uscita del suo secondo, atteso, album che uscirà il 19 maggio 2023.

Lewis ha rivelato sin da ora che cosa dobbiamo aspettarci da questo progetto che s’intitola Broken By Desire To Be Heavenly Sent.

Non volevo creare un nuovo suono o reinventarmi. Le canzoni che volevo scrivere erano brani emozionanti, sull’amore e la perdita. Molto di questo disco è stato composto con le stesse persone con cui ho lavorato per il mio primo album: TMS, Phil Plested, Nick Atkinson e Edd Hollowat hanno creato la maggior parte del disco. C’è almeno uno di loro in quasi tutti i brani.

Quest’anno Lewis Capaldi ha rilasciato Forget me, brano che fin da subito ha raggiunto rapidamente i vertici delle classifiche in tutto il mondo e che ha consacrato ulteriormente la sua musica, dopo il grande successo dei precedenti Someone you loved e Before you go.

Ad oggi la nuova canzone ha già 100 milioni di stream a livello globale ed è attualmente tra le canzoni più trasmesse in radio nel nostro Paese.

