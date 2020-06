La ex Rachel Berry ha infatti scritto: “George Floyd non si meritava tutto questo. Non è stato un incidente isolato e deve finire. #BlackLivesMatter“. A questo tweet è arrivata la scioccante risposta della collega di Glee, che ha accusato l’attrice di essere un’ipocrita perché lei stessa ha fatto vivere alla collega afromericana un “vero inferno” sul set.

Samantha Ware ha scritto in risposta a Lea Michele che non dimenticherà mai le “traumatiche microaggressioni” che dice di aver ricevuto da parte della collega in quella che doveva essere una bellissima prima esperienza lavorativa per lei; ha anche aggiunto che Lea avrebbe detto a tutti: “se ne avessi avuto l’opportunità avrei cag**to nella sua parrucca“.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD… https://t.co/RkcaMBmtDA

