La sconvolgente morte di George Floyd, brutalmente ucciso da un poliziotto a Minneapolis pochi giorni fa, ha riportato in auge il movimento Black Lives Matter.

George Floyd, come saprete, è stato fermato dalla polizia di Minneapolis sospettato di un reato minore. Dopo essere finitoa terra, l’uomo si è ritrovato il ginocchio di un poliziotto sul collo, morendo asfissiatto pochi minuti dopo.

Il movimento non è una novità di queste recenti rivolte popolari che stanno sconvolgendo gli Stati Uniti. Al contrario, si tratta di un sollevamento popolare di solidarietà nei confronti della comunità afroamericana che esiste ormai da tempo.

La prima volta in cui abbiamo sentito parlare del movimento Black Lives Matter era stato nel 2013. La scintilla scatenanteera stata l’assoluzione di George Zimmerman, un uomo che aveva sparato al diciassettenne afroamericano Trayvon Marti. Proprio da qui era nato sui social l’hahstag virale #BlackLivesMatter, ripreso negli anni successivi da tantissime celebrità.

Black Lives Matter (tradotto letteralmente: “le vite dei neri contano”) è uno slogan per sensibilizzare le autorità e l’opinione pubblica sulle continue angherie che uomini e donne della comunità afroamericana devono subire.

Non si contano più, ormai, i casi di violenza insensata, soprattutto da parte delle forze dell’ordine. E la comunità nera ne ha decisamente abbastanza.

Nelle scorse ore, come vi abbiamo raccontato qui, sono stati in tantissimi i vip ad essersi espressi riguardo a questo delicato tema. Fra gli artisti ad essere scesi in strada a protestare abbiamo visto Yungblud, i 5 Seconds of Summerr, Ariana Grande e Halsey. Chi ha scritto dei lunghi post invece sono stati Shawn Mendes, Niall Horan, Harry Styles o ancora Lady Gaga.

Tutti i libri che parlano di Black Lives Matter: ecco dove acquistarli

Trattandosi di un tema soprattutto americano, esistono molti libri che ne parlano ma si tratta soprattutto di volumi in lingua inglese.

Qui sotto trovate una selezione di libri su Amazon che parlano di Black Lives Matter!