Si chiamava George Floyd. Era un uomo normale, normalissimo, come tanti altri. La sua unica “colpa”, se così vogliamo dire, era il colore della sua pelle. Purtroppo dagli Stati Uniti arriva in queste nuove l’ennesima storia di un’aggressione di stampo razzista, per di più perpetrata (come spesso accade) dalla polizia.

Facciamo un passetto indietro. Sappiamo perfettamente che negli Stati Uniti, particolarmente in alcuni stati, la comunità afroamericana non è vista di buon occhio. Le forze dell’ordine, anche di recente, si sono rese protagoniste di angherie e violenze di varia natura nei confronti di normalissimi cittadini neri innocenti.

A questo clima di terrore molte, moltissime star della cultura afroamericana hanno voluto rispondere con la campagna #BlackLivesMatter. Si tratta di un sollevamento popolare con il quale la comunità ha cercato, in qualche modo, di sensibilizzare autorità e opinione pubblica sul tema.

George Floyd, a quanto pare, è soltanto l’ultima delle vittime di questo gioco al massacro. Nelle scorse ore è infatti diventato virale un video dell’uomo arrestato dalle forze di poliia di Minneapolis.

A quanto parre, Floyd era stato fermato dalla polizia a seguito di una chiamata per presunta contraffazione e, in base alle dichiarazioni dei poliziotti, “appariva sotto l’effetto di stupefacenti”.

Nella clip shock vediamo un poliziotto fermare l’uomo, immobilizzandolo a terra. Nonostante Floyd continui a ripetere, disperato, “Non riesco a respirare!” il suo grido di aiuto rimane inascoltato. L’uomo, purtroppo, è deceduto poco dopo l’arresto.

TW: Police violence against handcuffed Black man

He pleaded he couldn’t breath—a Cop kept his knee in the back of his neck until he died.

Armed militias have spent weeks waving guns at cops w/o restraint. But a handcuffed black man…😓#BlackLivesMatterpic.twitter.com/NVX8j69s21

