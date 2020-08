TikTok: come guadagnare e lavorare sul social, rispondono Sespo e Alfa

Come trovare lavoro e quali sono le professioni del futuro? A queste e ad altre domande dedicate al mondo delle professioni la community di TikTok e Alfa, guidati dall’imprenditore digitale Marco Montemagno offriranno risposte, consigli e il loro punto di vista a partire da mercoledì 26 agosto.

Il #LavoroDelDomani, questo il nome del progetto, animerà gli utenti per un’intera settimana fino alla multiguest live del 2 settembre. In quest’occasione, l’autore del libro Lavorability intervisterà 5 creator, tra i più amati della community che comprendono anche l’artista genovese e Sespo.

Edoardo Esposito (@sespo), Martina Socrate (@martinasocrate), Alfa (@michiamanoalfa), Giovanni Arena (@giovanniarena_) e Aurora Cavallo (@cooker.girl) creeranno un momento di reciproco scambio sulla piattaforma.

L’hashtag ufficiale del progetto in poche ore ha già raccolto numerose testimonianze da parte della community che ha raccontato sogni, percorsi e competenze apprese per poter intraprendere con successo il lavoro del domani.

In particolare, Giovanni Arena ha spiegato la professione di travel creator, cosa comporta e quali abilità ha dovuto sviluppare. Aurora Cavallo invece, meglio nota come @cooker.girl, ha condiviso il suo desiderio per il futuro. Quello di continuare a diffondere la gioia che il cibo trasmette.

Inoltre, utilizzando l’hashtag su TikTok #LavoroDelDomani, Marco Montemagno offrirà diversi spunti di riflessione frutto della sua esperienza nel digitale e delle personalità del mondo imprenditoriale incontrate nel corso della sua carriera.

Non a caso, il lancio della challenge vuole essere una richiesta alla community di riflessione sul mondo del lavoro e di condivisione di sogni e aspettative future.

I nuovi ruoli, le abilità più richieste, i social networks, la digitalizzazione, l’home working e gli influencer. Quest’ultimo sarà al centro della live conclusiva con Alfa e gli altri ospiti. Verrà data voce ai cambiamenti che anche questo lavoro richiede, i differenti percorsi e le possibili evoluzioni future della professione.