Ci sarò di Alfa: audio e testo del nuovo singolo

Ci sarò è il nuovo singolo del cantautore genovese Andrea De Filippi, in arte Alfa, esce oggi venerdì 24 settembre e segue l’uscita del suo album intitolato Nord, il primo vero disco dell’artista.

Testo di Ci sarò di Alfa

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno

voglio piangere ma dal ridere, coltivare le piante col pianto

e tu prima di uscire la sera ti guardi l’oroscopo non si sa mai

ma per strada hai finto di non avermi visto ma dai

Se canto è perché i giorni passano ma tu non passi mai più

i tuoi occhi bluastri son come astri in un cielo blu

dai colpiscimi il cuore, dai capiscimi al volo

chi ci sarà assieme a te sotto la neve?

chi ci sarà quando le cose non van bene?

chi ci sarà che col dito ti toglierà una lacrima sul viso?

ci sarò, io sì ci sarò

Respiravamo in sincronia, nel letto di casa mia

quando guardiamo il cielo sopra un prato d’erba

penso all’astronauta che guarda la terra e prova nostalgia

è vero sono polemico, ma per te ho pianto un oceano Pacifico

mi sto mettendo in ridicolo (ma volevo dirti)

Se canto è perché i giorni passano ma tu non passi mai più

i tuoi occhi bluastri son come astri in un cielo blu

dai colpiscimi il cuore, dai capiscimi al volo

chi ci sarà assieme a te sotto la neve?

chi ci sarà quando le cose non van bene?

chi ci sarà che col dito ti toglierà una lacrima sul viso?

ci sarò, io sì ci sarò

Qualche fiore è già sbocciato dal cemento

qualche guerra è combattuta senza un senso

io ci credo alla parola sentimento ma ciò è mentire dentro

Chi ci sarà assieme a te sotto la neve?

chi ci sarà quando le cose non van bene?

chi ci sarà che col dito ti toglierà una lacrima sul viso?

ci sarò, io sì ci sarò

io sì ci sarò

io sì, io sì, io sì

io sì ci sarò

Fonte AngoloTesti.it