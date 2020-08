X Factor 2020: il primo video promozionale di questa edizione

X Factor sta per tornare e la prima puntata andrà in onda giovedì 17 settembre 2020. Intanto, su Sky Uno è stato trasmesso il primo video promo con la nuova giuria. Quattro artisti – Manuel Agnelli, Mika, Emma e Hell Raton – nel segno della musica; o meglio, nel segno del ritorno alla musica, perché il motto di X Factor 2020 è sicuramente Back to Music. Si tratta di un forte invito alla ripartenza per uno dei settori più colpiti dall’emergenza sanitaria.

I quattro artisti molto diversi, due ritorni in famiglia e due new entry, sono uniti da un comune obiettivo, trovare quei 12 talenti che si sappiano distinguere per fantasia, inventiva, creatività e originalità. Perché al centro dello show che sta per ripartire, quest’anno più che mai, ci sono loro, i concorrenti, la loro musica, i loro sogni, i loro valori. Come documentato in queste settimane via social, i nuovi giudici hanno rotto il ghiaccio subito.

Tra cene ad alto tasso di carboidrati e visite al museo per scoprire le meraviglie di Roma, i giudici hanno stretto un bellissimo legame, quasi come in una una bella vacanza tra amici. Chissà che cosa succederà quando la competizione dei Live Show comincerà a farsi sentire.

Dopo i provini online, infatti, X Factor 2020 è arrivato alle Auditions. Le audizioni con i giudici, anche quest’anno, vengono registrate in estate per poi essere trasmesse a settembre su Sky Uno.

In questa fase, i giudici hanno la possibilità di vedere e di selezionare i concorrenti attraverso un voto palese. Dopo ogni esibizione, sono chiamati ad esprimersi per commentare quanto appena visto e per votare a favore o contro il passaggio del talento alla fase successiva.