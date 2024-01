Sanremo 2024: il testo, il significato e gli autori di Vai! di Alfa

Il testo del brano Vai! di Alfa è stato pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni, con il numero della rivista del 30 gennaio.

La canzone è stata scritta e composta da Andrea De Filippi (in arte Alfa), Ian Brendon Scott e Mark Jackson,

“Nel brano, accompagnato fin dai primi secondi da un fischiettìo, il giovane artista canta (e rappa) su un tappeto sonoro che si rifà in qualche modo al genere country, ma contaminato con la dance”.

Testo Vai! Alfa

Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu

Vai a tempo col respiro e se corri ne avrai di più

Ma se morirò da giovane

Spero che sia dal ridere

Mi han detto se ti senti così vivo

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai vai

Mi han detto punta al sole ma non come Icaro

Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo

Ma se morirò da giovane

Qualcosa avrò da scrivere

Mi han detto aspetta che arrivi il mattino

Dopo prendi tutto e vai

Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai

Mi han detto tempo al tempo

E non avere fretta più

Ricordo che cantavo lì disteso nel letto

Sognandomi cantare ma dentro a un palazzetto

Provo a inseguire il vento

Ma se va fuori rotta

Punterò al cielo aperto

E vedo dove mi porta

Perché anche se non sai dove vai

L’importante è solo che vai, che vai, che vai Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

E vai uh uh

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai

Significato della canzone

Il testo di Vai! di Alfa esprime il desiderio di godere appieno, senza remore, i propri sentimenti. Racconta l’artista:

“È il frutto delle riflessioni dei miei ultimi cinque anni, da quando ho capito che avrei voluto fare questo mestiere. Il messaggio è: andiamo avanti senza guardare indietro. Non ci si deve fermare. A livello musicale è molto energetico con la cassa dritta come un battito cardiaco. Una scelta coraggiosa per me”.

Chi è Alfa a Sanremo 2024

Andrea De Filippi, meglio conosciuto come Alfa, è un rapper e cantautore genovese, classe 2000.

Il primo successo arriva nel 2019 col singolo diventato virale Cin Cin, certificato platino, seguito da Wanderlust!, certificato oro.

Subito dopo è la volta del suo primo album, Before Wanderlust, disco di platino. Dopo una serie d’inediti collabora con Annalisa in San Lorenzo e con Rosa Chemical per il brano Snob, per poi arrivare al suo secondo progetto, Nord.

Successivamente è la volta di una collaborazione internazionale: con la cantautrice armena Rosa Linn per la versione italiana del singolo Snap .

Lo scorso anno ha pubblicato il singolo Bellissimissima e ha annunciato la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, col brano Vai!.

“Da cosa è nato il testo? Durante il liceo pranzavo spesso dai nonni e mio nonno un giorno mi disse: “c’è chi corre perché scappa e chi corre perché insegue” racconta Alfa.

Potrebbe interessarti anche:

I testi e i significati delle canzoni di Sanremo 2024