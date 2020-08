Alfa: ecco chi è la sua nuova fidanzata Sofia! (FOTO)

Con un post social super romantico, Alfa (vero nome Andrea de Filippi) ha svelato l’identità della sua nuova fidanzata! Da questo momento in poi, insomma, la sua relazione è Instagram official, come si dice in termine tecnico!

Nella serie di scatti “vacanzieri”, Alfa bacia dolcemente la sua fidanzata e la coccola mentre quest’ultima fa un pisolino sul divano. L’artista genovese non ha taggato la giovane ma i fan, sempre sul pezzo, ci hanno svelato la sua identità nei commenti!

Chi è la nuova fidanzata di Alfa? Ecco il suo profilo Instagram ufficiale

Il nome della fortunata è Sofia Marco. Dal suo profilo IG sappiamo che è di Genova, che ha frequentato il Liceo Linguistico S. Pertini e che è un’appassionata sportiva. Sofia, la fidanzata di Alfa, gioca infatti a pallavolo.

A confermare l’indentità della fidanzata di Alfa è il fatto che lo stesso artista la segue a sua volta su Instagram. Tra l’altro, fra i suoi follower, la bella Sofia può vantare anche la nostra adorata Eleonora Gaggero, che come sapete su Ginger abbiamo intervistato in tante occasionin fin dai tempi di Alex & Co.

Questo è un periodo davvero d’oro per Alfa, non c’è che dire. Oltre ad aver trovato l’amore, l’artists genovese è infatti impegnato nella promozione del suo nuovo singolo. Sul più bello, questo il titolo del pezzo, è la title track contenuta nella colonna sonora del film “Sul più bello”, teen dramedy prodotto da Eagle Pictures e ispirato proprio all’omonimo libro di Eleonora Gaggero.

Il videoclip ufficiale di “SuL Più BeLLo”, diretto da Nicholas Baldini, è stato girato sul set cinematografico nella straordinaria Reggia di Venaria Reale a Torino e contiene scene inedite e immagini del film, che ha come protagonisti Giuseppe Maggio e Ludovica Francesconi. Il film è una commedia dove si piange, o in alternativa un dramma dove si ride: ruota attorno ai pregiudizi che si hanno sulle altre persone, e mostra quanto la società possa far sentire sbagliati, ma quanto poi l’unica valutazione che conti veramente sia quella che si dà a se stessi. L’intera storia è un invito a lasciarsi sorprendere dalla vita che ‘sul più bello’ può regalare occasioni inaspettate.