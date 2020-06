TikTok: arriva la Settimana dei Musei con la creator Martina Socrate

I musei di tutta Europa si incontrano su TikTok per una settimana dedicata alla cultura, alla creatività e al divertimento. A partecipare le più importati realtà museali già attive e note sulla piattaforma. Il Museo del Prado di Madrid (@museodelprado), il Rijksmuseum di Amsterdam (@rijksmuseum), le Gallerie degli Uffizi di Firenze (@uffizigalleries), il Naturkundemuseum di Berlino (@mfnberlin) e il Grand Palais di Parigi (@le_grand_palais) aprono le porte sui loro inestimabili capolavori che spaziano dall’arte classica alla scienza, raccontandosi, con l’aiuto dei più amati creator della piattaforma, con un nuovo linguaggio frizzante e inaspettato per catture l’attenzione e intrattenere il pubblico con live giornaliere.

Come seguire la diretta

Per l’Italia saranno le Gallerie degli Uffizi di Firenze, venerdì 12 giugno alle 19:30, il primo museo italiano a realizzare una diretta streaming su TikTok per mostrare i loro inestimabili capolavori con l’aiuto della creator Martina Socrate. Dopo aver fatto parlare di sé per la dose di inventiva e ironia che ha caratterizzato l’approdo sulla piattaforma durante il lockdown, la live sarà un tour virtuale tra i celebri dipinti e le bellissime sculture del leggendario museo fiorentino: un’autentica raccolta di tesori che rende, insieme alle meraviglie custodite negli altri spazi del polo, il giardino mediceo di Boboli e l’ex reggia granducale di Palazzo Pitti, le Gallerie degli Uffizi uno scrigno di arte e cultura tra i più importanti e visitati al mondo.

Le dirette TikTok con la partecipazione dei creator più popolari e amati della piattaforma verranno affiancate da ulteriori speciali iniziative, come l’hashtag challenge #MuseoACasa. La sfida è corredata anche da uno speciale filtro interattivo realizzato per l’occasione: basterà mettersi in posa come se si fosse in un’opera d’arte, fare click e giocare come hanno già fatto Emanuele Aloia sulle note del suo ultimo singolo e Stef&Phere di @twoplayersoneconsole. Infine, a disposizione degli utenti italiani anche la playlist MuseoACasa: canzoni che ammiccano al mondo dell’arte come la recentissima ‘Il Bacio di Klimt’ di Emanuele Aloia, o ‘The ballad of Mona Lisa’ di Panic! At The Disco o ancora ‘Mica Van Gogh’ di Caparezza.