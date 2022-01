abcdefu di GAYLE di TikTok è stata tutta una trovata di marketing?

A tutti noi piace una bella favola digitale come quella di GAYLE e soprattutto siamo ossessionati dalla sua abcdefu.

Su TikTok, però, gira anche la teoria che il successo del brano non sia casuale, ma che sia stata tutta una trovata di marketing architettata a tavolino dalla sua casa discografica, l’Atlantic Records. Il primo capitolo di questa storia narra che GAYLE abbia chiesto ai suoi follower di darle dei suggerimenti per una nuova canzone e così in effetti è stato; il primo video nel quale presenta il singolo abcdefu, però, è stato postato in risposta ad un utente che gli chiede di scrivere una canzone usando le lettere dell’alfabeto. L’utente è una tale @Nancy_Berman. Profilo privato. Chi su TikTok ha il profilo privato?!

Alcuni tiktoker fanno notare che è bastato cercare questo nome su Google per scoprire che, curiosamente, esiste una Nancy Bernan che lavora come Digital Marketing della Atlantic Records, la sua casa discografica. Secondo questa teoria tutta questa viralità su TikTok sarebbe stata creata a tavolino del suo team. E se anche fosse?

Ci sono infatti tantissimi artisti e case discografiche che ormai pensano a TikTok ed a come far andare virale una canzone prima di pubblicare un nuovo singolo. Le belle favole dell’artista sconosciuto che diventa popolare dal nulla sui social ci sono ancora, ma purtroppo esiste anche chi lavora solo in virtù dell’algoritmo e viene comunque premiato. Noi siamo in ogni caso felici di aver scoperto questa canzone che tutti vorremmo dedicare ai nostri ex e speriamo che GAYLE possa avere una carriera lunghissima.

Durante la sua prima intervista televisiva con Jimmy Fallon, la cantante ha rivelato che ha un nuovo singolo in arrivo, vedremo se riuscirà a replicare il successo del primo.