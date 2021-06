Rosalba e Sespo si solo lasciati? La youtuber rivela di non stare bene

Rosalba e Sespo si sono lasciati? La youtube e cantante di Anime è tornata sui social per rispondere a questo dubbio che ha destato molta preoccupazione nei fan durante gli ultimi giorni. A suscitare dei sospetti, l’inattività della ragazza e il fatto che lei e Sespo avessero smesso (per un breve lasso di tempo) di seguirsi a vicenda.

Ecco la sua riposta, che ha inviato mediante Instagram Stories, con il contenuto del suo messaggio in cui spiega come stanno veramente le cose.

“Non capisco per quale motivo appena una persona sta male, pensate sia dovuto per forza ad una rottura o cose simili. Purtroppo io sto male, perché ho dei problemi riguardo la mia salute mentale da ormai anni. Magari un giorno riuscirò a parlarvene meglio. Ma per il momento posso dirvi che fa schifo e che ci sono dei periodi totalmente oscuri. Da qualche settimana a questa parte ho avuto degli episodi abbastanza gravi. Ho dovuto fare varie visite ed ho anche dovuto rivedere la mia cura per quanto riguarda alcune medicine e rivedere anche i dosaggi. Altro motivo per il quale mi sono dovuta riguardare e mi sono allontanata un attimo dai social. Perché non potevo dare il 100% di me. Siete la mia seconda famiglia e se dovesse succedere qualsiasi cosa lo sapete benissimo che lo scoprireste attraverso me e non da pagine di gossip!”.

La buona notizia è che Rosalba e Sespo stanno ancora insieme, al tempo stesso però, non è esattamente un bel momento per la giovane artista napoletana.

La tiktoker è infatti alle prese con delle difficoltà di natura psicologica che l’affliggono da sempre e che si sono intensificate nelle ultime settimane. Ed è per questo motivo che si è presa una pausa dai social, per poi ritornarvi per chiarire tutto. Le auguriamo di stare meglio al più presto.