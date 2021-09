Il social prof Sandro Marenco sbarca in libreria con “Dillo al Prof”. Marenco è un insegnante molto attivo su TikTok, nel libro racconta la sua esperienza basata sull’ascolto e la condivisione. Il prof si fa portavoce dei ragazzi, vittime più di tutti della pandemia da Covid-19. La storia di Sandro Marenco è molto particolare: inizia tutto per gioco, con un insegnante che apre un profilo su TikTok per capire cos’è e come funziona la piattaforma che molti dei suoi studenti utilizzano ogni giorno. Si iscrive, scopre un filtro per trasformare le proprie sembianze in uno scheletro, fa un paio di video divertenti e se ne vergogna al punto da uscirne subito.

SANDRO MARENCO DIVENTA UNA STAR DEI SOCIAL

In seguito succede l’imprevedibile: mesi dopo, quando la pandemia rivoluziona le vite di tutti e costringe i prof alle lezioni a distanza, Sandro intuisce che può esserci un altro modo per stare vicino ai suoi ragazzi. Del resto, lontano da loro non potrebbe vivere a lungo. Crea una classe virtuale, per dar loro un aiuto con l’Inglese, ma soprattutto per fargli sentire che non sono soli e che, se hanno bisogno di qualcuno, lui c’è e non li abbandonerà mai. In un batter d’occhio la classe si allarga a dismisura, riunendo centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi da ogni parte d’Italia: una comunità per non cedere allo smarrimento, per restare umani nel periodo più disumano della storia mondiale recente.

DI COSA PARLA ‘DILLO AL PROF’?

Dillo al Prof nasce dall’esperienza di condivisione di Sandro Marenco, di cui abbiamo abbondantemente parlato nei paragrafi precedenti. È la vicenda di un uomo senza doti sovrannaturali ma con una eccezionale disponibilità all’ascolto e alla comprensione degli altri. Di un insegnante speciale, un compagno di scherzi, un amico sempre pronto a offrire il proprio affetto – e a chiedere aiuto, quando sta per crollare lui. Di una persona che passa molto tempo sui social, senza la presunzione di capirli meglio degli altri, e anzi combinando infiniti guai. Infine, di un confidente anche per tanti genitori che sanno quanto sia importante dialogare coi loro figli.

