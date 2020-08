Fabio Rovazzi: il cantante invade il mondo di Call of Duty

Fabio Rovazzi ha invaso il mondo di Call of Duty. Ma cosa significa? Per comprendere meglio il tutto, iniziamo questo articolo parlando della quinta stagione di Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone che si è recentemente aggiornata proponendo diversi contenuti inediti. Tra i nuovi personaggi spicca un nuovo operatore di nome Sergio “Morte” Sulla, un character di chiara provenienza italiana. I più attenti avranno notato come dietro quel look tipicamente “spaghetti western” si celi in realtà il volto di Fabio Rovazzi. Come informa TgCom24, il cantante italiano è, infatti, un grande appassionato del noto franchise videoludico e ha collaborato con l’Activision per quanto riguarda il multiplayer del gioco. Rovazzi ha accettato di prestare il suo volto per la creazione di Sergio Sulla, nome in codice: “Morte”.

FABIO ROVAZZI E CALL OF DUTY: L’IMMAGINE CHIAVE SU IG

Fabio Rovazzi gioca spesso su Twitch a Call of Duty, talvolta assieme al collega Gianni Morandi. Lo stesso cantante 26enne ha ultimamente condiviso su Instagram una foto ritraente lui all’interno di uno studio losangelino specializzato nella tecnica del motion capture, utilizzata tanto in campo cinematografico quanto videoludico. Tale tecnica di ripresa si basa su alcune centinaia di foto di una persona, che vengono trasformate in un modello digitale, per poi essere inserite in un videogame.

UN TRIBUTO A SERGIO LEONE

In precedenza abbiamo parlato di “spaghetti western” e tale citazione da parte nostra non è stata certo casuale. Il personaggio di Sergio “Morte” Sulla è infatti un omaggio ai film del regista italiano Sergio Leone. Sergio è un tracker appassionato del Far West e del modello di vita degli impavidi cowboy. Caratterizzato da un suo senso morale riguardo il bene e il male, Sergio ha servito in passato presso il nono reggimento d’assalto Col Moschin nel ruolo di paracadutista. Si è in seguito unito alle truppe Warcom di COD: Modern Warfare.

Voi cosa ne pensate di Fabio Rovazzi all’interno di Call of Duty? Dite la vostra!