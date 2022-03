Alfa: audio e testo di Parigi, il nuovo singolo

Parigi è il nuovo singolo del cantautore genovese Andrea De Filippi, in arte Alfa. Disponibile da oggi, venerdì 4 marzo, segue l’uscita del suo album intitolato Nord, il primo vero disco dell’artista.

Il brano fa parte del Progetto Wanderlust di Alfa in cui il cantautore scriverà una canzone per ogni capitale del mondo visitata. Parigi è appunto la prima tra le città scelte da Andrea per il progetto.

Ascolta qui Parigi di Alfa:

Testo Parigi di Alfa

Ehi mi hanno detto nell’amore c’è anche una punta d’odio

che ti rimane come acqua mista ad olio

ho fatto qualche errore, una serie di sbagli

ma li rifarei tutti quanti dal primo episodio

Non stanchi mai come l’alba

ma non torni come il karma

cuore freddo e testa calda

ti cerco dentro tutti i bar

lascio tutti i drink a metà

Ma tu dimmi come stai

quando la notte ti penso

ma tu dimmi come fai

quando non sai stare meglio

sto in altitudine, più delle cupole, più delle nuvole

sai che c’è?

che una canzone non mi potrà mai

riportare da te

Scappiamo dall’Italia

ma non c’è più Alitalia

vivi di previsioni ma persino il meteo sbaglio

e scapperò a Parigi, tetti grigi e cielo blu

ora che non ci sei più ha chiuso pure il Moulin Rouge

non vedi che

Non stanchi mai come l’alba

ma non torni come il karma

cuore freddo e testa calda

tu sei la mia dolce metà

questa è un’amara verità

Ma tu dimmi come stai

quando la notte ti penso

ma tu dimmi come fai

quando non sai stare meglio

sto in altitudine, più delle cupole, più delle nuvole

sai che c’è?

che una canzone non mi potrà mai

riportare da te

Cosa ne pensate del nuovo singolo di Alfa?