Sempre più bello: ascolta qui Serenata, la nuova canzone di Alfa

È uscito oggi Serenata, il nuovo singolo di Alfa che fa parte della colonna sonora di Sempre più bello. Il cantautore genovese è tornato a prestare la propria voce per cantare le emozioni del terzo capitolo della saga dopo il successo di Sul più bello.

Sempre più bello è al cinema da oggi 31 gennaio fino al 2 febbraio, mentre Serenata vi aspetta sui canali ufficiali di Alfa.

Serenata - Testo

E sono fuori di testa

Ma sto fuori di casa

Affacciati alla finestra

Ho scritto una serenata per te

Si l’ho scritta per te, ye, ye

Fa tipo

È un uomo mandato dal cielo

Son più di 100 giorni all’anno

Ma ci fossi io nel tuo letto

Lo sai che non dormirai più così tanto

E tu invece vuoi un altro, un testa di ca

Per non dire altro

Lei è stata il primo amore, a prima vista

Primo dolore, la prima fissa

La prima volta, che mi son detto

L’ultima volta che la cerco

Ma da adesso basta

Ed invece mi manca

Non voglio nessun’altra

E lei poi mi pacca

E sono fuori di testa

Ma sto fuori di casa

Affacciati alla finestra

Ho scritto una serenata per te

Si l’ho scritta per te, ye, yе

Fa tipo

Na na na na na

Na na na na

Na na na na

Na na na

Tu per me sei la mia Yoko Ono

Ti amo ma gli altri ti han sempre odiato

È da un po’ che non so più stare sobrio

Perché bevo sempre a tutte le storie che mi hai raccontato

Ed ero innamorato, pensa un po’ che sfigato

Però adesso ho imparato

Lei è stata il primo amore, a prima vista

Primo dolore, la prima fissa

La prima volta, che mi son detto

L’ultima volta che la cerco

E sono fuori di testa

Ma sto fuori di casa

Affacciati alla finestra

Ho scritto una serenata per te

Si l’ho scritta (Si l’ho scritta)

Si l’ho scritta (Si l’ho scritta)

Si l’ho scritta per te

Per te, per te, per te

Per te, per te

Sono un po’ fuori di testa

Ma questa serenata

È tutto ciò che mi resta

Mi resta di te