Alfa: Ci sarò è il suo nuovo singolo (il significato)

Alfa sta per pubblicare un nuovo singolo, intitolato Ci sarò, in uscita il prossimo 24 settembre. La canzone parla di tutte quelle persone che ci sono sempre state e a cui l’artista promette di esserci in un futuro, per quanto incerto:

“È difficile sapere chi ci sarà per te nel momento del bisogno, ma lo è anche sapere per chi ci sarai tu. Dedico questa canzone a chiunque mi ha lasciato qualcosa in questi ultimi 3 anni di vita così pieni, spero anch’io di aver trasmesso qualcosa a voi”, ha scritto l’artista genovese.

Lo scorso maggio è uscito Nord, il progetto discografico che ha segnato un nuovo importante step nel percorso artistico di Alfa. Il giovane cantautore aveva infatti pubblicato fino ad oggi soltanto alcuni singoli e un EP, ma un disco vero e proprio era ancora un obiettivo che doveva raggiungere.

Nord in questo senso rappresenta la piena maturità per Alfa, la bussola che ha permesso al nostro Andrea De Filippi di orientarsi e di trovare la sua rotta nel complicato quadro della vita e nel suo immenso mondo artistico.

Nel corso della nostra intervista, dunque, Alfa ci ha raccontato il significato del suo nuovo disco, ma non solo. L’artista ci ha anche anticipato già ha intenzione di pubblicare altri 3 album per ognuno dei punti cardiali. Tre album, teniamo a sottolinearlo, come minimo!

La nostra chiacchierata è stata inoltre un’importante occasione per parlare dell’attualissimo tema dell’omofobia, ma anche del suo rapporto con Eleonora Gaggero. Eleonora, come saprete, ha voluto includere Alfa nel progetto Sul più bello.

Infine, il rapper e cantante ci ha voluto anticipare qualcosa anche sul primo vero disco di Valerio Mazzei, uno dei suoi più grandi amici.