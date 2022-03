Alfa: al via il Progetto Wanderlust con il singolo Parigi

Alfa, cantautore genovese classe 2000 e artista da oltre 350 milioni di stream, prosegue il suo percorso discografico e dà vita all’amato Progetto Wanderlust.

Al primo album, uscito nel 2021, aveva voluto dare come titolo N O R D, il punto cardinale che dà la direzione al proprio cammino.

Il Nord è il punto di riferimento che indica l’orientamento per la scoperta della propria strada che Alfa ha trovato nella musica.

Oggi il cammino prosegue con il Progetto Wanderlust, un’idea alla quale l’artista pensa fin dall’uscita del disco, ma che è dovuta rimanere in un cassetto a causa delle difficoltà a spostarsi per l’emergenza sanitaria.

Wanderlust in sociologia si riferisce al desiderio di viaggiare, scoprire posti nuovi e muoversi in libertà. Il progetto di Alfa, dettato dall’impulso di non sostare mai in un luogo solo, è quello di partire per visitare diverse capitali del mondo e lì scrivere canzoni nuove e pubblicarle al rientro.

Alfa a Parigi per scrivere il nuovo singolo

La prima tappa di questo viaggio è Parigi, dove Alfa si è diretto proprio in questi giorni con un furgone, alcuni amici e la sua chitarra. Immerso nell’atmosfera della capitale francese comporrà un nuovo brano che intitolerà Parigi. Il 4 marzo al suo ritorno lo pubblicherà in digitale su tutte le piattaforme per Artist First/Wanderlust Society.

All’uscita del singolo farà seguito la pubblicazione di un videoclip con cui l’artista documenterà con immagini on the road il racconto di questa prima tappa del suo viaggio.

Alfa tornerà dal vivo nel 2022 con il tour Bentornati a Wanderlust e sarà il 27 novembre in concerto al Fabrique di Milano. I biglietti sono già disponibili su ticketone.it.