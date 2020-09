I Q4 e Valerio Mazzei si trasferiscono e formano la Chill House

I Q4 e Valerio Mazzei uniscono le forze per formare una crew più grande e trasferirsi in un’abitazione più bella e più spaziosa a Milano. Negli ultimi mesi, in effetti, i cinque ragazzi ci avevano fatto sospettare qualcosa di simile ed ora è arrivata finalmente la conferma. Insieme formeranno dunque la Chill House, un po’ sul modello delle crew americane come Hype House e Sway House. A fare l’annuncio è stato Diego Lazzari sul suo profilo Instagram. Ecco cosa scrive:





Dopo un anno siamo riusciti a trovare la casa dei sogni. Ci sposteremo. Nella nuova casa ci potremo sbizzarrire. Un messaggio a tutte le persone che dicono ‘l’America è l’America, un po’ di originalità‘. Questo progetto lo fanno tutti da anni ormai, da Vine a Youtube, fino a TikTok. L’America è l’America, avete ragione. Ma noi siamo italiani e dobbiamo valorizzare il nostro Paese. Dobbiamo essere tutti uniti e fare squadra. Al massimo sarà la versione italiana, non la copia!.

D’altra parte, i Q4 non hanno mai tenuto nascosta la loro profonda stima nei confronti di Valerio Mazzei. Come raccontano nel loro primo libro, infatti, essendo lui uno youtuber da molto tempo, li ha aiutati non solo a stabilirsi a Milano e a gestire le difficoltà iniziali. Ma anche a muovere i primi passi su Youtube e su TikTok dando loro dei preziosi consigli.

Non resta da capire chi saranno gli altri elementi della Chill House. Per ora si possono fare solo delle ipotesi: Marta Losito (fidanzata di Gianmarco Rottari) potrebbe essere uno dei membri del gruppo. Non è da escludere che si possa unire a loro anche Gaia Bianchi e persino l’ex fidanzata di Diego Lazzari, Elisa Maino. Come dicevamo si tratta solo di supposizioni, staremo a vedere!