Su Ginger Generation ve l’avevamo raccontato in questa occasione! Sono finalmente ritornati i nostri adorati Why don’t we! La band statunitense, dopo qualche mese di pausa, ha pubblicato lo scorso 29 settembre su tutte le piattaforme di streaming e negli online store il nuovo singolo Fallin!

La canzone, un pezzo rock super energico e scatenato, è uscita due giorni dopo il quarto anniversario della fondazione del gruppo, avvenuta nel 2016.

Ecco come il gruppo ha commentato l’uscita del singolo su Instagram:

Fallin’ è stata l’ultima canzone che abbiamo scritto nello studio di registrazione e la prima che volevamo condividere con noi. Non c’è altro modo per descriverla, se non che ci sentivamo fosse il brano giusto. Non vediamo l’ora che la ascoltiate!

Una piccola curiosità: il pezzo contiene un sample di Black Skinhead di Kanye West!

Qui sotto trovate il video ufficiale, il testo e la traduzione di Fallin dei Why don’t we!

Testo Why don’t we Fallin

[Verse 1: Jonah Marais] Caught in the moment, not even thinkin’ twiceEverything’s frozen, nothing but you and ICan’t stop my heart from beating, why do I love this feeling?Make me a promise, tell me you’ll stay with meIf I’m bein’ honest, I don’t know where this leadsBut that’s the only question, baby, don’t keep me guessin’ [Pre-Chorus: Daniel Seavey] Ooh, you are my muse, I feel so recklessOh, you’re makin’ me, makin’ me, makin’ me give in[Chorus: Zach Herron] Oh, baby, I can feel the rush of adrenalineI’m not scared to jump if you want toLet’s just fall in love for the hell of itMaybе, just keep fallin’I can feel the rush of adrenalineI’m not scarеd to jump ’cause I want youLet’s just fall in love for the hell of itMaybe, just keep fallin’ [Verse 2: Corbyn Besson] When I’m around ya, I feel it in my veinsThere’s something about ya that’s makin’ me go insaneWe have a storm to weather, my little sweet surrender[Pre-Chorus: Daniel Seavey] Ooh, you are my muse, I feel so recklessOh, you’re makin’ me, makin’ me, makin’ me give in [Chorus: Zach Herron, All] Oh, baby, I can feel the rush of adrenalineI’m not scared to jump if you want toLet’s just fall in love for the hell of itMaybe, just keep fallin’I can feel the rush of adrenalineI’m not scared to jump ’cause I want youLet’s just fall in love for the hell of itMaybe, just keep fallin’ [Break: Daniel Seavey, All] Fallin’, fallin’ (Fallin’, fallin’, fallin’, fallin’) x 4Maybe, just keep fallin’ [Pre-Chorus: Jack Avery] Ooh, you are my muse, I feel so recklessOh, you’re makin’ me, makin’ me, makin’ me, makin’ meMakin’ me, makin’ me, makin’ me give in[Chorus: Zach Herron, All] Oh, baby, I can feel the rush of adrenalineI’m not scared to jump if you want toLet’s just fall in love for the hell of itMaybe, just keep fallin’I can feel the rush of adrenalineI’m not scared to jump ’cause I want youLet’s just fall in love for the hell of itMaybe, we’ll just keep fallin’ [Outro: Jack Avery, All] Yeah (Fallin’, fallin’, fallin’, fallin’)We’ll just keep fallin’ (Fallin’, fallin’, fallin’, fallin’)Ooh, ooh (Fallin’, fallin’, fallin’, fallin’)Maybe, just keep fallin’

Traduzione Fallin Why don’t we

preso nel momento, non ci penso neanche due volte

tutto è congelato, nient’altro che me e te

non riesco ad impedire al mio cuore di battere, perché amo questo sentimento?

fammi una promessa, dimmi che starai con me

se devo essere onesto non sono dove questo condurrà

ma è l’unica questione, baby, non farmi indovinare

ooh tu sei la mia musa, io mi sento così spericolato

oh mi stai facendo, mi stai facendo crollare

oh baby posso sentire la botta di adrenalina

non ho paura di saltare se lo vuoi

innamoriamoci follemente

forse, mi sto solo innamorando

riesco a sentire la botta di adrenalina

non ho paura di saltare perché ti voglio

innamoriamoci follemente

forse, mi sto solo innamorando

quando ti ho intorno, lo sento nelle mie vene

c’è qualcosa di te che mi fa impazzire

abbiamo una tempesta da gestire, la mia piccola dolce resa

ooh tu sei la mia musa, io mi sento così spericolato

oh mi stai facendo, mi stai facendo crollare

oh baby posso sentire la botta di adrenalina

non ho paura di saltare se lo vuoi

innamoriamoci follemente

forse, mi sto solo innamorando

riesco a sentire la botta di adrenalina

non ho paura di saltare perché ti voglio

innamoriamoci follemente

forse, mi sto solo innamorando

innamorando, innamorando, innamorando, innamorando x5

forse mi sto solo innamorando

ooh tu sei la mia musa, io mi sento così spericolato

oh mi stai facendo, mi stai facendo, mi stai facendo,

mi stai facendo, crollare

oh baby posso sentire la botta di adrenalina

non ho paura di saltare se lo vuoi

innamoriamoci follemente

forse, mi sto solo innamorando

riesco a sentire la botta di adrenalina

non ho paura di saltare perché ti voglio

innamoriamoci follemente

forse, mi sto solo innamorando

yeah (innamorandomi, innamorandomi, innamorandomi)

bene continuerò solo ad innamorarmi (innamorarmi, innamorarmi, innamorarmi)

ooh, oooh (innamorarmi, innamorarmi, innamorarmi)

forse, mi sto solo innamorando