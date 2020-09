Demi Lovato si vergogna per il comportamento del suo ex Max Ehrich

Demi Lovato pare aver finalmente aperto gli occhi sul suo ormai ex Max Ehrich, ma fine di questa burrascosa storia d’amore sta avendo conseguenze molto pubbliche. L’attore, infatti, continua a parlare dei suoi sentimenti e sparare accuse sui social, esponendo la loro relazione privata alla mercé di tutti.

Se vi siete persi le puntate precedenti, ecco cosa è successo che ha portato alla rottura!

Demi Lovato non ha reagito direttamente alle varie accuse di Max Ehrich (l’ultima lanciata verso il suo manager Scooter Braun), ma sui giornali americani sono arrivate molte voci che raccontano il suo stato emotivo: “Demi a questo punto non ha nessun contatto con Max” ha detto una fonte a E! News. “Lei è profondamente imbarazzata dal modo in si sta comportando e del fatto che sta mettendo la loro relazione sui social. Non vuole più averci nulla a che fare“.

I ben informati continuano: “Demi è ha chiuso definitivamente e non lo vuole più vedere a questo punto. Non riesce a credere di essere caduta in questa trappola e per questo si sente malissimo“.

La famiglia e gli amici di lei avevano provato ad avvisarla, ma la cantante ha ignorato i segnali per diverso tempo: “Litigano molto. C’è stata molta tensione e Demi lo ha lasciato per liberarsi la mente. Lei non sapeva chi fosse davvero Max e che non aveva intenzioni pure. Ha ignorato molti bandiere rosse e aveva le fette di salame sugli occhi“ ha detto un’altra fonte. Anche la mamma di Demi Lovato, Diana De La Garza sperava che la figlia aprisse gli occhi.

La storia d’amore tra Demi Lovato e Max Ehrich:

La relazione tra Demi Lovato e Max Ehrich, come vi abbiamo già detto, è stata brevissima, ma intensa. I due si sono fidanzati ufficialmente a Luglio 2020 dopo solo quattro mesi insieme, passati principalmente in quarantena. La conferma della loro storia d’amore era arrivata ad inizio Maggio, grazie al videoclip di Stuck With U di Ariana Grande e Justin Bieber, dove la cantante di I Love Me si è fatta vedere tra le braccia del suo nuovo boyfriend.